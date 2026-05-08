El entrenador del FCB, en la rueda de prensa previa al partido de la Bundesliga contra el VfL Wolfsburgo, que lucha por no descender, asumió la responsabilidad de dar ejemplo tras la dura derrota de esta semana en la Champions contra el PSG.
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«Los periódicos hablaron de ello toda la semana»: Vincent Kompany aún recuerda ese mal partido amistoso del verano de 2024
Al preguntarle si el partido del sábado a las 18:30 h era un golpe de autoridad rumbo a la final de la Copa, Kompany respondió: «Para el Bayern siempre hay mucho en juego. Una vez empatamos en Düren en un amistoso y los periódicos hablaron de ello toda la semana». Tras las risas, el belga aclaró: «Siempre parece haber mucho en juego».
Ese amistoso contra el Düren se jugó el 28 de julio de 2024. Era el segundo encuentro bajo su mando, recién llegado del Burnley. Ante el modesto rival, el Bayern se vio por detrás al descanso; Nestory Irankunda, luego traspasado al Watford, igualó en la segunda parte (1-1).
El director deportivo, Christoph Freund, admitió: «No hicimos un buen partido; se notó el cansancio. Nos lo habíamos imaginado de otra manera. El estado del campo no ayudó. Al final fue una sesión de entrenamiento, pero queremos jugar mejor y divertirnos más».
Además, el fichaje Hiroki Ito se fracturó el metatarso a los veinte minutos y estuvo de baja varios meses.
- AFP
Kompany: «Al día siguiente fue difícil para los niños»
Desde el partido contra Düren han pasado muchas cosas: el sueño del triplete se esfumó tras el 1-1 contra el París Saint-Germain y la eliminación en semifinales de la Champions.
Kompany explicó que su labor es dar ejemplo: “Eso empieza en casa. Al día siguiente fue duro para los niños; como padre, debes decir: ‘Vamos, chicos, a comer y sigamos adelante’. No solo los jugadores necesitan esa motivación extra; también nuestra gente y los aficionados. Hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita ahora esa motivación extra para volver a la carga. Quizá los aficionados lo necesiten. Queremos demostrar desde ya que para nosotros eso ya es agua pasada y que podemos darlo todo».
El exjugador advirtió que no debe haber pausa hasta la final de la Copa DFB en Berlín contra el VfB Stuttgart el 23 de mayo: «Aún pueden pasar muchas cosas en las próximas dos semanas, y no solo en esas dos semanas, sino también después».
Próximos partidos del FC Bayern
Fecha Partido Competición Sábado 9 de mayo VfL Wolfsburgo - FC Bayern Bundesliga Sábado 16 de mayo FC Bayern - 1. FC Colonia Bundesliga Sábado 23 de mayo FC Bayern - VfB Stuttgart Copa DFB