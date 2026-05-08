«Los periódicos hablaron de ello toda la semana»: Vincent Kompany aún recuerda ese mal partido amistoso del verano de 2024

Al preguntarle si el partido del sábado a las 18:30 h era un golpe de autoridad rumbo a la final de la Copa, Kompany respondió: «Para el Bayern siempre hay mucho en juego. Una vez empatamos en Düren en un amistoso y los periódicos hablaron de ello toda la semana». Tras las risas, el belga aclaró: «Siempre parece haber mucho en juego».

Ese amistoso contra el Düren se jugó el 28 de julio de 2024. Era el segundo encuentro bajo su mando, recién llegado del Burnley. Ante el modesto rival, el Bayern se vio por detrás al descanso; Nestory Irankunda, luego traspasado al Watford, igualó en la segunda parte (1-1).

El director deportivo, Christoph Freund, admitió: «No hicimos un buen partido; se notó el cansancio. Nos lo habíamos imaginado de otra manera. El estado del campo no ayudó. Al final fue una sesión de entrenamiento, pero queremos jugar mejor y divertirnos más».

Además, el fichaje Hiroki Ito se fracturó el metatarso a los veinte minutos y estuvo de baja varios meses.