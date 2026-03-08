Los ojeadores del Real Madrid observan a la estrella del Newcastle como parte de una «doble misión» durante su viaje para ver al Manchester City

El Madrid no es el único grande europeo que sigue al centrocampista. El Arsenal también se ha interesado mucho por él, y su representante, Beppe Riso, fue visto en las gradas durante la reciente victoria de los Gunners contra el Brighton. El club del norte de Londres ve a Tonali como una solución a largo plazo en el centro del campo de Mikel Arteta, pero cualquier acuerdo requeriría una inversión récord en el Reino Unido para un centrocampista si quieren conseguir que se marche del Tyneside.

Otro club interesado es el Manchester United, que, según se informa, ha incluido a Tonali en una larga lista de posibles sustitutos de Casemiro. Con varios clubes rondando, los Magpies se enfrentan a la difícil tarea de retener a su estrella, sobre todo porque siguen atravesando una difícil campaña nacional que les mantiene muy lejos de los puestos de clasificación europea en la tabla de la Premier League.