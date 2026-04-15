Los momentos clave de Matt Crocker en la Federación Estadounidense de Fútbol: el fichaje de Mauricio Pochettino y Emma Hayes, y la reorganización de las vías de formación de los jugadores

Al final, Matt Crocker no estará en el momento culminante. Llegó en 2023 para guiar a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos hacia su cita más importante. Ahora, a pocas semanas del gran partido, el exdirector deportivo se marcha. Arabia Saudí, futura sede del Mundial, lo fichó para construir su propio proyecto.

Al irse, deja un legado incompleto: el entrenador que contrató aún no cumple las expectativas, las instalaciones que impulsó no se han inaugurado y las vías de formación que promovió siguen en pañales. En resumen, su gestión es difícil de evaluar porque apenas dejó huella.

Aun así, mostró gran ambición que benefició a ambas selecciones, y queda la duda de si esa visión producirá resultados concretos.

Con todo esto en mente, GOAL repasa los momentos clave de su gestión y su legado en la Federación.