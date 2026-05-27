Como en toda temporada, varios fichajes han sido clave, aunque encontrar joyas ocultas es difícil. Además, pagar grandes sumas por jugadores consolidados implica riesgos, pues cualquier fracaso es inaceptable dada la inversión.

Afortunadamente para los clubes europeos, varias inversiones ya rinden frutos. Tras una votación de los equipos editoriales deFootballCo en todo el continente, GOAL elaboró la lista de los 20 mejores fichajes de la temporada, evaluando rendimiento, expectativas previas y relación calidad-precio:

NOTA: Se excluyeron jugadores traspasados antes de la ventana de verano de 2025 (como Eli Junior Kroupi) y los cedidos que se hicieron definitivos (como Victor Osimhen).