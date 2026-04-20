CLASIFICACIÓN: Los mayores colapsos en la lucha por el título de la Premier League -desde el resbalón de Steven Gerrard hasta el derrumbe de Kevin Keegan-, mientras el Arsenal amenaza con volver a quedarse corto

Puede que la gente no recuerde su nombre, pero todos recuerdan su rostro. El 14 de marzo de 1998, cuando el Arsenal venció al líder Manchester United en Old Trafford, la retransmisión mostró a un aficionado ‘gunner’ de pelo rizado, Barry Ferst, a punto de estallar de alegría.

Gracias al gol de Marc Overmars en los últimos minutos, el Arsenal se situaba a solo seis puntos del United, con tres partidos menos. Alex Ferguson, visiblemente nervioso, restó importancia a la derrota y cuestionó la calidad y la compostura del Arsenal.

«Si ganan los partidos que les quedan, nos adelantarán, pero al final perderán puntos, no lo duden», declaró el escocés. «Hoy han jugado bien, pero no son tan buenos como nosotros».

Sin embargo, Ferguson se equivocó: su equipo aceleró al final, pero los gunners mantuvieron el ritmo y cerraron el campeonato con dos jornadas de antelación tras una racha de diez victorias.

Arsène Wenger redondó su primera temporada con el título de la FA Cup al vencer 2-0 al Newcastle en la final y lograr el segundo doblete de la historia del club.

Ferguson, por su parte, estaba furioso. El United había llegado a tener una ventaja de 11 puntos tras vencer al Chelsea en febrero —una casa de apuestas de Mánchester incluso pagó el título tras esa victoria— y desperdició la oportunidad de ampliar la ventaja a 14 puntos tras sufrir una sorprendente derrota ante el Sheffield Wednesday, a la que siguió un empate 1-1 en West Ham.

Los entonces campeones de Inglaterra acabaron la temporada sin ningún título importante, algo impensable antes de la derrota ante el Arsenal, pero aquel gol de Overmars lo cambió todo. Y Ferguson y sus compañeros aficionados también lo sabían.