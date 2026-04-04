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Los jugadores italianos querían una prima de 300 000 euros por clasificarse para el Mundial antes de la humillante derrota ante Bosnia
Las distracciones de los Azzurri antes del otoño
Según La Repubblica, la selección italiana solicitó un importante incentivo económico antes de la decisiva final de la repesca del Mundial contra Bosnia y Herzegovina. Al parecer, el grupo pidió una prima total de 300 000 euros para repartir entre los miembros del equipo, lo que habría supuesto unos 10 000 euros netos por jugador por asegurarse una plaza en el próximo torneo.
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El rotundo rechazo de Gattuso
Según se informa, el exentrenador Gennaro Gattuso puso fin a las negociaciones de inmediato, recordando a sus jugadores que las recompensas se ganan con los resultados. El entrenador, legendario por su «grinta» como jugador, se sintió frustrado por la falta de concentración de la plantilla durante una semana de tanto calado.
«El triste final demostró que Rino tenía razón, pero resume la mentalidad con la que algunos jugadores italianos afrontaron el partido que podría haber devuelto a Italia al Mundial», señaló La Repubblica. Tras la decepción de la tanda de penaltis, figuras destacadas intentaron convencer a Gattuso para que se quedara, pero el entrenador se mantuvo firme en sus principios. Informó a la plantilla de que no continuaría tras un fracaso tan catastrófico a la hora de cumplir con las expectativas nacionales.
Una federación en ruinas
Las repercusiones del partido de Zenica han provocado un colapso total de la jerarquía del fútbol italiano. A la dimisión de Gattuso el viernes le siguieron las renuncias del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, y del jefe de la delegación, Gianluigi Buffon. La federación se encuentra ahora en un estado de transición total, obligada a reconstruirse a partir de los escombros de una tercera exclusión consecutiva del Mundial. La revelación de la solicitud de bonificaciones no ha hecho más que agravar la crisis, y los críticos señalan una falta sistémica de humildad en la generación actual. Ahora hay que centrarse en una reforma radical de la cultura y el liderazgo de la selección para evitar nuevas vergüenzas históricas.
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¿Y ahora qué?
Los Azzurri volverán a ser meros espectadores en el Mundial de este verano. El próximo objetivo de la selección nacional es la próxima edición de la Liga de Naciones de la UEFA, donde tendrán que integrar un nuevo cuerpo técnico y una plantilla renovada para recuperar su reputación mancillada.