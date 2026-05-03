Getty Images Sport
Traducido por
Los jugadores del Manchester United aprenden mucho del «mágico» Michael Carrick, y Matheus Cunha lo compara con Sir Alex Ferguson
Comparación con Fergie
El United se aseguró un puesto en la próxima Liga de Campeones tras vencer 3-2 al Liverpool en Old Trafford. Cunha, quien abrió el marcador a los seis minutos, elogió a Carrick por recuperar la mentalidad de élite del club desde que reemplazó a Ruben Amorim en enero. «¡Cuando llegó Michael [Carrick], trajo algo mágico! [Sir] Alex Ferguson», declaró el delantero al Daily Mail. «Habla mucho de su equipo ganador y eso nos contagia. Estamos felices y concentrados en alcanzar el objetivo. ¡Esto es solo el inicio!».
- AFP
Récord histórico en casa para el entrenador
La victoria representó un hito para Carrick, que ha ganado ocho de sus nueve partidos en Old Trafford. Es el primer técnico inglés en lograrlo. Gracias a esa disciplina táctica, el United superó el bache de la segunda parte, cuando los goles de Szoboszlai y Gakpo igualaron el marcador. Tras el partido, Cunha afirmó: «Creíamos en este desenlace, es increíble».
Bromas en el vestuario y golpes de suerte
El compañerismo ha sido clave en el resurgimiento del United. Sesko abrió el marcador, pero fue el gol de Mainoo el que selló el doblete liguero sobre el Liverpool por primera vez en una década. Cunha, autor de su noveno tanto, bromeó sobre la presión de sus compañeros: «Los compañeros me molestan en el vestuario; ¡creo que tuve suerte de rematar esa jugada!», dijo. «Estoy contento de haberla rematado y de haber tenido suerte. El balón está en la red, eso es lo importante».
- Getty Images Sport
Terminar la temporada de la Premier League con fuerza
Tras asegurar la clasificación para la Liga de Campeones, el United se centra en las tres últimas jornadas. Primero visitará Sunderland, luego recibirá al Nottingham Forest y cerrará la temporada en Brighton. El equipo de Carrick busca mantener su racha y afianzar su crecimiento de cara al próximo curso.