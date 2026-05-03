Los jugadores del Manchester United aprenden mucho del «mágico» Michael Carrick, y Matheus Cunha lo compara con Sir Alex Ferguson

El compañerismo ha sido clave en el resurgimiento del United. Sesko abrió el marcador, pero fue el gol de Mainoo el que selló el doblete liguero sobre el Liverpool por primera vez en una década. Cunha, autor de su noveno tanto, bromeó sobre la presión de sus compañeros: «Los compañeros me molestan en el vestuario; ¡creo que tuve suerte de rematar esa jugada!», dijo. «Estoy contento de haberla rematado y de haber tenido suerte. El balón está en la red, eso es lo importante».