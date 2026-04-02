Los jugadores del Chelsea se vuelven contra Enzo Fernández tras sus arrebatos, en medio de una mala racha y los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid

La tensión ha ido en aumento desde que el París Saint-Germain eliminó al Chelsea de la Liga de Campeones. Durante esa dura derrota por un marcador global de 8-2, las cámaras captaron a un Fernández furioso lanzando el balón del partido al portero Filip Jorgensen y gritándole al internacional danés tras un error. Según se informa, esta reprimenda pública a un compañero de equipo, en medio de una pésima racha de cuatro derrotas consecutivas, ha enfurecido a varios jugadores veteranos.

Tras la eliminación, Fernández no hizo mucho por calmar los ánimos cuando le preguntaron sobre su futuro en Stamford Bridge. En declaraciones a ESPN Argentina, Fernández dijo: «No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y luego ya veremos». Dado que, según se informa, el PSG también está siguiendo de cerca su situación, su negativa a garantizar que permanecerá en Londres más allá de la presente temporada ha llevado a muchos en el club a cuestionar su lealtad, mientras luchan por asegurar un puesto entre los cinco primeros de la Premier League.