Los jugadores del Barcelona responden al entrenador Hansi Flick en una tensa reunión en el campo de entrenamiento tras la debacle ante el Atlético de Madrid
El Barcelona, derrotado por el Atlético
El Barcelona ha vuelto a mostrar un gran estado de forma esta temporada bajo la dirección de Hansi Flick, liderando la tabla de La Liga, clasificándose para los octavos de final de la Liga de Campeones y venciendo al Real Madrid para levantar la Supercopa de España en enero. Sin embargo, sus esperanzas de revalidar la Copa del Rey se desvanecieron el jueves por la noche, al caer derrotado por 4-0 ante el Atlético en el partido de ida de las semifinales. El equipo de Diego Simeone expuso sin piedad la famosa línea alta de Flick y le dio muchos problemas al equipo catalán. La difícil noche para el club se vio agravada por la anulación de un gol de Pau Cubarsi por fuera de juego tras una demora de ocho minutos por el VAR, mientras que Eric García fue expulsado al final del partido y el equipo de Flick terminó el encuentro con 10 hombres.
Tensión en el campo de entrenamiento
El resultado provocó una reflexión profunda en el campo de entrenamiento al día siguiente, según The Athletic. Flick dio su opinión y cuestionó la mentalidad y la intensidad de los jugadores, aunque también hubo críticas hacia el entrenador. Las estrellas del Barcelona revelaron sus preocupaciones al entrenador sobre su táctica, alegando que su línea alta «no era la mejor idea, ya que, en su opinión, las condiciones no eran las adecuadas para ello». Los jugadores consideran que es muy difícil aplicar su estilo cuando faltan jugadores clave como Raphinha y Pedri. Ambos jugadores se perdieron el partido por lesión y su ausencia se notó mucho en el equipo de Flick. Aunque los jugadores del Barcelona no quieren abandonar el enfoque de Flick, sí quieren «más pragmatismo en los partidos clave y contra determinados rivales, así como una mayor adaptación a los jugadores disponibles».
Flick admite que el Barça le dio una lección.
Flick habló sobre la derrota de su equipo tras el partido y admitió que el Atlético había dado una lección al Barça. Declaró a los periodistas: «No jugamos muy bien en la primera parte como equipo. Había demasiada distancia entre todos. No presionamos como queríamos. En los primeros 45 minutos o más, recibimos una lección. A veces es bueno en el momento adecuado. Quizás hoy era el momento adecuado. Sigo estando orgulloso de mi equipo, quizá no hoy en los primeros 45 minutos, pero sí en toda la temporada. Cuando ves cuántas lesiones hemos tenido durante toda la temporada, cómo nos adaptamos... Hoy ha sido una derrota dura, pero estoy orgulloso de mi equipo. Volveremos. Tenemos que empezar desde el principio [de los partidos]. Cuando ves a los jugadores del Atlético, tienen más voluntad, más hambre. Y eso es lo que quiero desde el primer minuto. No lo hemos demostrado en la primera parte. Tenemos la vuelta. Lucharemos por ello. Si somos capaces de ganar cada parte por 2-0, ese es nuestro objetivo. Necesitamos a nuestra afición en el Camp Nou y ya veremos qué pasa».
Polémica por un gol anulado
El Barcelona también se ha mostrado furioso por la decisión de anular el gol de Cubarsi tras una demora ridículamente larga del VAR. El defensa marcó al comienzo de la segunda parte y su gol habría puesto el 4-1, dando al Barça la esperanza de intentar remontar el partido. La larga demora se debió al fallo de la tecnología semiautomática de fuera de juego, lo que obligó a los árbitros del VAR a trazar las líneas manualmente. El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong no se contuvo a la hora de criticar la situación. Dijo: «En la foto del fuera de juego, ni siquiera se ve el contacto con el balón en el momento en que Fermín dispara. Más tarde, salió otra imagen en la que se veía claramente que el defensa estaba un metro por detrás de Lewandowski. Esto es muy extraño, es un escándalo».
¿Qué viene después?
El partido de vuelta no se disputará hasta el 3 de marzo, lo que le da a Flick mucho tiempo para recuperar a sus jugadores lesionados. Mientras tanto, el técnico alemán esperará ver una respuesta de sus jugadores el lunes, cuando reanuden su lucha por el título en Girona.
