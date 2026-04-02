El jugador del Benfica Gianluca Prestianni se ha pronunciado públicamente por primera vez en detalle tras el incidente con Vinicius Junior en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y las acusaciones de que habría proferido insultos racistas contra el brasileño. En sus declaraciones, matizó sus palabras, rechazó rotundamente las acusaciones de racismo y, además, arremetió contra Kylian Mbappé.
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«Los insultos homófobos son algo normal para nosotros»: Gianluca Prestianni resta importancia al incidente con Vinicius Junior y provoca un nuevo escándalo
«¿Mbappé me llama "maldito racista"?», se quejó Prestianni en una entrevista con Telefe, dirigiéndose a la superestrella francesa y a los jugadores del Real Madrid. «Me llaman racista, aunque nunca lo he sido ni lo seré jamás. Te insultan para desconcentrarte, pero yo nunca reaccionaría ante eso; al contrario, se trata de demostrar lo que vales en el campo».
Según los medios españoles, Mbappé afirmó rotundamente en los vestuarios tras el partido: «El jugador con el número 25 ha llamado mono a Vini cinco veces. Lo he visto con mis propios ojos». La palabra española «mono» significa, efectivamente, mono, pero según Prestianni, Mbappé lo habrá oído mal.
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Prestianni: «¡Para nosotros, los argentinos, es un insulto habitual!»
En cambio, el joven de 20 años se limitó a llamar a su rival Vinicius Junior, mientras le tapaba la camiseta con la mano, «cagon» (cobarde) y «maricon» (maricón), aunque matizó que «para nosotros, los argentinos, es un insulto normal».
«He tenido compañeros de equipo que tenían el mismo color de piel que Vinicius y nunca pasó nada con ninguno de ellos, sino todo lo contrario», continuó Prestianni. «Luego empezaron a tacharme de homófobo, lo cual fue demasiado lejos. Tenía la sensación de que la gente solo quería montar un drama por cosas que no se correspondían con la realidad».
¿Se sancionará a Prestianni con diez partidos?
Debido a las investigaciones en curso, la UEFA suspendió provisionalmente al argentino para el partido de vuelta, que el Benfica perdió por 1-2 y acabó quedando eliminado. «Que no me dejaran jugar en el partido de vuelta me dolió mucho», afirma Prestianni, quien al final se ve a sí mismo como una víctima: «Me castigaron por algo que ni siquiera dije. Me trataron y sancionaron sin pruebas.»
Aún está pendiente la resolución definitiva de la UEFA, aunque Prestianni, con sus declaraciones, ha admitido indirectamente una infracción del artículo 14, que establece que no se debe vulnerar la dignidad humana. La pena mínima sería una suspensión de diez partidos.
No obstante, Prestianni se muestra «muy tranquilo, porque todos los que me conocen saben cómo soy, y eso me basta. También estoy muy agradecido al club, porque ha creído en mí y me ha apoyado en todos los sentidos. Mis compañeros de equipo me han mostrado su apoyo a puerta cerrada, y eso significa mucho más para mí que publicar una historia en Instagram».
Gianluca Prestianni: Estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso
Partidos
Goles
Asistencias
Liga de Portugal
22
3
3
Liga de Campeones
5
-
-
Eliminatorias de la Liga de Campeones
2
-
-
Supercopa
1
-
-
Copa de Portugal
2
-
-
Copa Allianz
2
-
-