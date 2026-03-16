Los frustrados aficionados del Tottenham cancelan a regañadientes la protesta prevista contra la directiva, al tiempo que prometen «apoyar al equipo» de cara al partido decisivo por el descenso contra el Nottingham Forest

El telón de fondo de esta tregua es uno de los períodos más oscuros de la historia moderna del club. Más allá de sus dificultades en la liga nacional, los Spurs están a punto de quedar eliminados de la Liga de Campeones tras una dura derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final. La frustración de la afición tiene su origen en lo que se perciben como fallos por parte de los propietarios del club, que han permitido que una plantilla de jugadores con altos salarios se hunda hacia los tres últimos puestos de la tabla. Al suspender la protesta, CFT espera galvanizar a la afición, con el objetivo de sacar al equipo adelante, al tiempo que promete que volverá el momento de la acción directa contra la directiva una vez que se haya neutralizado la amenaza inmediata.