Thomas Hindle

Traducido por

Los entrenadores de la MLS en la cuerda floja: ¿Se le está acabando el tiempo a Greg Vanney? ¿Debería Bradley Carnell preocuparse por su futuro en Filadelfia?

A menos de un mes del inicio de la temporada, un club ya ha despedido a su entrenador. Y eso podría dejar la puerta abierta a otros que podrían estar sintiendo la presión.

Fue muy duro que Orlando City despidiera a Óscar Pareja. Es cierto que Orlando había tenido un comienzo bastante malo, pero tres partidos no son suficientes para ningún entrenador, sin importar que llevara allí desde 2019. Era un nuevo comienzo, una nueva temporada, y los Lions habían perdido a su mejor jugador, Alex Freeman, hacía dos meses. ¿Qué se supone que debía hacer este tipo?

Es un juego despiadado, especialmente en el duro mundo del fútbol profesional, y el crédito que Pareja tenía acumulado se había agotado claramente. Hay algunas consecuencias claras aquí. Orlando ahora necesita un nuevo entrenador. Y la decisión de Orlando podría facilitar que otros clubes justifiquen un despido temprano en la temporada. Pero, ¿quién está sintiendo ya la presión? Hay algunos puestos que, hay que reconocerlo, se están calentando. Había argumentos bastante convincentes para despedir a Greg Vanney este invierno, y él no ha ayudado precisamente a mejorar sus posibilidades hasta ahora. Mientras tanto, hay preguntas que responder en St. Louis y Filadelfia. Ninguna de estas cosas debería suceder realmente. Sin embargo, es un mundo cruel. 

Y con la salvedad de que GOAL siempre está a favor de los entrenadores, especialmente en esta fase temprana de la temporada, aquí tenemos un repaso a la situación de algunas figuras clave tras un mal comienzo de temporada...

  • Greg Vanney Getty

    Greg Vanney, LA Galaxy

    Quizás haya dos razones por las que Vanney sigue teniendo trabajo. La primera es que lleva más de un año sin su mejor jugador. Riqui Puig, sin duda, llevó al LA Galaxy a la MLS Cup en 2024. Sin él, el equipo no es ni mucho menos el mismo y podría enfrentarse a otra temporada completa sin él, ya que el español ha tenido que someterse a una segunda operación de rodilla en otros tantos años. La segunda razón es que todavía tiene mucho crédito. El Galaxy era una franquicia en dificultades hasta que Vanney tomó las riendas y, aunque no es precisamente un visionario táctico, el estadounidense lo llevó de vuelta a lo más alto de la MLS. Es difícil pasar por alto eso.

    Tras un comienzo morboso en 2025, el Galaxy le ofreció un nuevo contrato. En ese momento, parecía bastante justo. Al fin y al cabo, se trataba del entrenador que había ganado la MLS Cup menos de seis meses antes. Pero ahora parece que hay pocas excusas. El balance de Vanney al frente del equipo es de 80 victorias, 51 empates y 74 derrotas, y su porcentaje de victorias ha caído por debajo del 40 %. Las lesiones son sin duda un factor importante, pero el Galaxy se quedó a 11 puntos de los playoffs el año pasado y no parece que vaya a mejorar mucho esta temporada. Puede que no sea justo, pero Vanney se siente a un paso del despido.

  • Yoann Damet St. Louis CITYGetty

    John Damet, ciudad de San Luis

    Este año parece un reinicio completo para St. Louis. Se están produciendo cambios en toda la organización. El club perdió a su destacado director deportivo a mitad de la temporada pasada y desde entonces se ha dedicado a reconstruirse poco a poco. En noviembre, St. Louis nombró a Corey Wray director deportivo y le encargó darle la vuelta a la situación después de que el equipo terminara en 14.ª posición en la Conferencia Oeste.

    Su primera medida fue contratar a Damet, el principal asistente de Wilfried Nancy durante su exitosa etapa en el Columbus Crew. El comienzo ha sido difícil para Damet. St. Louis ha empatado uno y perdido dos de sus tres primeros partidos y solo ha marcado un gol en lo que va de temporada.

    Sin embargo, hay complicaciones. Por un lado, al equipo le falta pegada en ataque. Apenas crea peligro y le vendría bien más creatividad desde las bandas. El otro problema es que el calendario no ha sido benévolo. Charlotte, San Diego y Seattle suponen un comienzo brutal para un nuevo entrenador. Siendo realistas, ¿cuántos puntos podía esperar St. Louis de esos tres partidos? Despedirlo ahora sería muy duro.

    Por ahora, la atención se centrará en recuperarse y conseguir algunos resultados positivos. De lo contrario, la presión no tardará en llegar.

  • Bradley Carnell Philadelphia Union 2025Imagn

    Bradley Carnell, Unión de Filadelfia

    ¿Qué frustrante debe ser entrenar al Philadelphia Union? En un momento dado, estás en lo más alto de la Conferencia Este, eres favoritopara la MLS Cup y estás en posición de llegar lejos en los playoffs. Al momento siguiente, has perdido a algunos de tus mejores jugadores, no has conseguido reemplazarlos por completo y te encuentras dirigiendo un equipo que de repente parece mucho más débil. Así que sí, Carnell sentirá que le han tocado unas cartas difíciles. Pero algunos de los resultados de este año han sido inexcusables.

    Puede que el D.C. United haya invertido este invierno, pero sigue siendo un equipo inferior, y aun así el Union perdió 1-0. Sin duda, deberían haber sumado puntos en casa contra el San José (a pesar de Timo Werner). También se dispararon en el pie con una tarjeta roja innecesaria contra el NYCFC.

    La única esperanza real puede ser la Copa de Campeones de la CONCACAF, pero el Union perdió 1-0 ante el Club América en casa en el partido de ida de los octavos de final. Un equipo en apuros ahora necesita ganar en México. Buena suerte con eso.

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    Otros entrenadores a seguir

    + Tata Martino, que no ha ganado ningún partido en su regreso al Atlanta United tras tres encuentros. Se apostó por sí mismo para triunfar en su segunda etapa, pero su segundo álbum no ha tenido precisamente un comienzo fulgurante.

    + Henrik Rydström, quien ha descubierto que sus impresionantes credenciales en la liga suiza no se traducen necesariamente en éxito en la MLS. Su Columbus Crew está teniendo dificultades para cuajar. 

    + Marco Donadel. Sí, Montreal se deshizo de un entrenador el año pasado, pero Donadel lleva allí desde 2023. Llevan varios años pasando apuros, y es posible que en algún momento se necesite una cara nueva. Los aficionados de Montreal han sido testigos de una puerta giratoria de líderes desde que el club se unió a la MLS en 2012, con un total de 10 entrenadores en ese periodo. 

