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Sam Kerr Chelsea GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Los días de Sam Kerr en el Chelsea parecen contados, pero la delantera récord aún puede ampliar su leyenda con los Blues

FA Cup
Chelsea FC Women
S. Kerr
WSL Serie Primavera
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Women's football
Chelsea FC Women vs Manchester City Women

En pocas semanas terminará el contrato de Sam Kerr con el Chelsea. Tras seis años y medio, 156 partidos, 114 goles y 12 títulos, este mes podría ser su último en azul. Si se confirma, se irá como la máxima goleadora del club en la Superliga Femenina y una auténtica leyenda, aunque aún hay tiempo de ampliar su legado.

En marzo, The Athletic informó que Kerr dejaría el club este verano, y 10 News afirmó que ya tenía contrato con el Denver Summit de la NWSL. Kerr lo desmintió en Snapchat: «No creas todo lo que lees; ellos conocen la decisión antes que yo».

Un mes después no hay novedades ni sobre su salida ni sobre su renovación, así que los próximos partidos podrían ser sus últimos con el Chelsea.

De ser así, qué mejor manera de despedirse. Este domingo el Chelsea recibe al Manchester City en semifinales de la FA Cup con la mira puesta en la final de Wembley. Tras seis años de dominio, este no ha sido el mejor curso de las Blues, pero con un título ya ganado y otro aún en juego, Kerr puede cerrar su etapa con broche de oro.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    Esperando el momento oportuno

    Tampoco ha sido un año fácil para Kerr. Una lesión en el ligamento cruzado anterior en enero de 2024 complicó su recuperación, con contratiempos que pospusieron su regreso. Finalmente reapareció al inicio de esta temporada, aunque la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, limitó sus minutos tras 21 meses de baja.

    Tuvo que esperar hasta octubre para ser titular y marcó un doblete en la victoria 6-0 ante el St. Pölten en la Liga de Campeones. Luego anotó el gol de la victoria contra el Wolfsburgo y otro frente al Manchester United en la FA Cup. sin embargo, volvió a quedarse fuera del once mientras Bompastor probaba otras opciones más centradas, como Lauren James y Alyssa Thompson.

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  • Sam Kerr Australia Women 2026Getty Images

    Algo en lo que pensar

    La Copa de Asia de marzo, disputada en Australia, ha sido un catalizador para lo que podría ser la última temporada de Kerr en el Chelsea. Las Matildas no ganaban el título desde 2010 y, como capitana, Kerr llevó el peso de las expectativas.

    Australia perdió la final 1-0 ante Japón, probable candidata al Mundial 2023. Aun así, fue un mes muy positivo para Kerr: jugó los seis partidos en 21 días.

    Mantuvo un gran nivel físico y anotó cuatro goles y dio una asistencia, tres de ellos decisivos. Su acierto en los momentos clave dio que pensar a Bompastor, quien vio cómo la futbolista de 32 años regresaba a Inglaterra.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Dejando huella

    Desde entonces, Kerr ha sido titular en los cinco partidos del Chelsea, marcando cinco goles y dando una asistencia en el único en el que no vio puerta. Este buen momento le ha permitido superar a Fran Kirby y convertirse en la máxima goleadora de todos los tiempos del Chelsea en la WSL, y solo le faltan tres goles para lograr esa hazaña en todas las competiciones.

    Sería prematuro afirmar que ha recuperado su mejor versión, dado el alto nivel que posee y lo que, según las jugadoras, tarda una en sentirse de nuevo tras una lesión de ligamento cruzado anterior, sobre todo con la compleja recuperación que afrontó Kerr. Aun así, es el eje del ataque del Chelsea y aporta justo lo que el equipo había echado de menos.

    Su regreso ha coincidido con las lesiones de otras delanteras. Mayra Ramírez se perdió toda la temporada por una cirugía en el tendón de la corva; Aggie Beever-Jones ha entrado y salido de la plantilla por problemas de tobillo; y Catarina Macario, ya fichada por el San Diego Wave, también sufrió diversas lesiones.

    Por ello, a veces han tenido que probar a James y Thompson como delanteras centros.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Jugador de alto nivel

    La lenta pero constante progresión de Kerr, que vuelve a ser la delantera de referencia, llega en el mejor momento para un Chelsea que quiere cerrar la temporada con buen pie. Su historial goleador demuestra que se crece en los grandes partidos.

    Antes de su lesión, marcó 20 goles en 33 partidos contra los otros «Cuatro Grandes» de la WSL —Arsenal, Manchester City y Manchester United—. En la Liga de Campeones, la máxima competición europea, suma 20 tantos en 34 encuentros. En siete finales de copa con las Blues ha marcado 10 goles y ha alzado cinco trofeos. Cuando la presión sube, ella responde.

  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    La oportunidad llama a la puerta

    Esta temporada, sus goles en cuartos y semifinales de la Copa de Asia mostraron que, pese a su larga recuperación, Sam Kerr sigue siendo decisiva en los momentos clave. También lo demostró con su tanto ante el United en la FA Cup de febrero. Es una jugadora que responde en los grandes partidos.

    Este fin de semana llega otro duelo clave. La temporada del Chelsea ha sido complicada: quedó lejos del séptimo título de la WSL y cayó en cuartos de la Champions ante el Arsenal. Aun así, las Blues ganaron la Copa de la Liga en marzo y ahora buscan la FA Cup: juegan la semifinal en casa con la final de Wembley como premio, donde partirían como claras favoritas ante un debutante, Liverpool o Brighton.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2022-23Getty

    ¿Un final perfecto?

    ¿No sería apropiado que el último partido de Kerr con la camiseta azul del Chelsea se jugara en Wembley? Antes de la final de la FA Cup de 2023, la internacional australiana lo señaló como su estadio favorito: «Cada vez que voy allí es para ganar un trofeo. Nunca tengo que ir por otro motivo. Creo que eso es exactamente lo que pasa. Es un estadio para grandes partidos. No vas allí a jugar ningún otro partido que no sea por un trofeo. Nunca he estado allí sin ganar un trofeo».

    Días después lo demostró: marcó el único gol ante el Manchester United, fue nombrada mejor jugadora y sumó otra medalla.

    Ahora, con su etapa en el Chelsea cerca de concluir, tiene la oportunidad de despedirse con otro golpe de gloria: llevar a las Blues de vuelta a Wembley y dejar huella una vez más en el estadio nacional, cerrando así un capítulo inolvidable para una de las mejores goleadoras de la historia.

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