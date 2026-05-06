Los candidatos menos favoritos de Inglaterra: Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White y otros 10 jugadores que aún podrían entrar en la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial -clasificados

El técnico alemán debe presentar una lista provisional de 35 a 55 jugadores antes del 11 de mayo, un mes antes del torneo, para luego reducirla a los 26 definitivos. Se espera que el seleccionador de los Tres Leones ya sepa quiénes viajarán a Norteamérica este verano, pero aún hay margen para algunos cambios de última hora.

Varios jugadores de la periferia confían en el sesgo de recencia y algo de suerte para colarse, pero hay otros a los que Tuchel ya convocó y que ahora están lejos de una plaza en la lista mundialista.

A continuación, GOAL ordena a los jugadores del borde de la selección inglesa según sus opciones de dar el último salto y entrar en la lista...