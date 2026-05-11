¡Los campeones siempre encuentran la manera! Los momentos clave de la temporada del Arsenal muestran que los Gunners están listos para acabar con su sequía de títulos en la Premier League

Si algún partido podía convencer a aficionados del Arsenal y neutrales de que la espera de 22 años por un título de liga llegaba a su fin, ese fue este: un partido feo, lleno de lesiones y errores tácticos que permitieron al rival dominar. Cuando todo parecía perdido, un jugador que llevaba 26 partidos sin marcar salvó a los Gunners con un remate desviado a siete minutos del final.
Como si eso no bastara, en el 95’ Callum Wilson marcó el supuesto empate, pero el VAR lo anuló tras una revisión de cuatro minutos que se hizo eterna para la afición visitante en el London Stadium.
La victoria, y cómo se logró, hace que hasta el aficionado más pesimista del Arsenal crea que este es su año: solo quedan dos partidos, ambos ante equipos de la zona baja.