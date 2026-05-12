«¡Los árbitros nos han robado 18 puntos!». Florentino Pérez, del Real Madrid, arremete contra LaLiga

Pérez criticó de nuevo a los árbitros y denunció el caso Negreira como «el peor escándalo de la historia del fútbol. No puedo creer que aún no se haya esclarecido».

La Fiscalía acusa al exvicepresidente de la Comisión de Árbitros, José María Enríquez Negreira, de cobrar más de siete millones de euros del FC Barcelona entre 2001 y 2018 a cambio de favores arbitrales. El club asegura que pagó solo por informes y asesoramiento.

«Los árbitros de la era Negreira siguen en activo. Eso no tiene sentido», añadió Pérez. «El Barça pagó sus servicios durante dos décadas, y esos árbitros siguen en la tercera».