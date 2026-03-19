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Los aficionados se disponen a organizar una protesta contra el Chelsea, mientras los directivos del club exigen respuestas a la Premier League sobre las sanciones por los pagos secretos
Las quejas de los clubes rivales por las transacciones financieras ilícitas
Esta polémica tiene su origen en que los actuales propietarios estadounidenses del club informaron por iniciativa propia a la Premier League poco después de su adquisición, tras descubrir un informe que revelaba que, entre 2011 y 2018, el Chelsea supuestamente realizó al menos 36 pagos secretos a través de entidades offshore vinculadas al antiguo propietario, Roman Abramovich. Estas operaciones afectaban a estrellas de primer nivel como Eden Hazard, Willian y Cesc Fàbregas. Los rivales se sienten especialmente agraviados porque la Premier League había declarado anteriormente que una sanción económica para un club adinerado no es un elemento disuasorio suficiente.
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Los aficionados del Everton encabezan la reacción
Mientras en las salas de juntas reina la tensión, se espera que la reacción más visible se produzca en el estadio Hill Dickinson. El lunes se supo que la Premier League no le restaría puntos al Chelsea a pesar de la gran cantidad de infracciones graves relacionadas con los fichajes de algunos de los jugadores más importantes del club. En lugar de una deducción de puntos, al Chelsea se le impuso una prohibición de fichajes de un año, suspendida durante dos, y una multa que muchos consideran insignificante.
En consecuencia, los aficionados del Everton, al que le fueron descontados 10 puntos (posteriormente reducidos a seis) y que se vio sumido en problemas de descenso en 2024 por incumplimientos en el gasto, están planeando una gran protesta durante el partido del sábado, que casualmente es contra el Chelsea. El experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire señaló la disparidad y afirmó: «Si fuera aficionado del Everton o del Forest, no estaría contento con este resultado».
El fichaje de Hazard y la ventaja deportiva
Los detalles de los pagos secretos sugieren que el Chelsea se hizo con talentos que sus rivales dejaron escapar; según se informa, el Manchester United descartó a Hazard tras rechazar una comisión de 35 millones de libras para el agente. Durante el periodo en cuestión, los Blues disfrutaron de una era repleta de trofeos, en la que ganaron dos títulos de la Premier League, dos Copas de Inglaterra, una Liga de Campeones, una Europa League y la Copa de la Liga. A pesar de este dominio, la resolución de la liga evitó mencionar la «ventaja deportiva» y, en su lugar, elogió la cooperación del club, una medida que no satisfizo a los críticos que creen que la integridad de la competición se vio comprometida por estas maniobras financieras no reveladas.
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La «insignificante» multa y las futuras cumbres
La multa de 10,75 millones de libras no supondrá ningún coste para los actuales propietarios, ya que esos fondos se retuvieron del precio de compra para cubrir las deudas. Esto ha llevado a muchos a considerar la sanción como una simple amonestación simbólica. Aunque los directivos se reunirán mañana en una cumbre, fuentes internas sugieren que el asunto podría mantenerse al margen del debate público para evitar nuevas divisiones, a pesar de la creciente presión sobre Richard Masters para que justifique la decisión.
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