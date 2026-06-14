La publicación del club generó una reacción inmediata en las redes, con aficionados entre el entusiasmo y la desconfianza. @CalvinCaleb7 respondió: «¡Pensé que era la bienvenida a Darwin!». @TheKopoholic añadió: «Que vuelva a casa».

@pathless__path compartió ese entusiasmo y destacó su encaje táctico con el nuevo entrenador: «Jajaja, pensé que Núñez volvía y ya estaba listo para bailar de alegría. Fichadlo gratis; conoce el club y lo dará todo por el equipo».

Algunos, como @ateenfc, confiaron en que «la admin sabe lo que hace», mientras que @TeeRobinho opinó que el club solo buscaba «sondear si los aficionados lo quieren de vuelta». @TaintlessRed lo vinculó a los rumores de fichaje: «Es curioso que tuiteen sobre su llegada hace cuatro años; no lo hacen con otros que se fueron. ¿Será que quieren traerlo de vuelta como agente libre?».