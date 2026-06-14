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Los aficionados del Liverpool están desconcertados por una extraña publicación de Darwin Núñez en redes sociales, al tiempo que se pide a Andoni Iraola que fiche de nuevo al delantero uruguayo
El delantero uruguayo queda libre de forma inesperada
Núñez, de 26 años, es agente libre tras rescindir su contrato con el Al-Hilal. Llegó a Arabia Saudí el año pasado, pero la incorporación de Karim Benzema le marginó. Liverpool tiene la opción de ficharlo gratis y devolverlo a la Premier League.
Con los Reds buscando opciones ofensivas tras la lesión de Hugo Ekitike, fichar a un internacional con experiencia gratis podría ser irresistible. Su potencia y presión encajan con el estilo agresivo que impone el nuevo técnico, Andoni Iraola. En su anterior etapa en Anfield marcó 40 goles y dio 26 asistencias en 143 partidos, cifras que, sumadas a su trabajo incansable, aún le granjean el afecto de parte de la afición del Kop.
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Una publicación en redes sociales desata rumores de reencuentro.
El equipo de redes sociales del Liverpool avivó los rumores sobre Darwin Núñez al publicar en X: «Hoy hace cuatro años que se unió a los Reds». La elección del momento, en plena incertidumbre contractual del delantero, confundió a los aficionados y alimentó especulaciones sobre un posible regreso. Los seguidores se preguntaron por qué se resaltaba a un jugador que se fue tras poco tiempo, y muchos concluyeron que podría anunciarse su regreso.
Los aficionados reaccionan ante una publicación enigmática y un posible regreso
La publicación del club en un momento extraño generó una reacción inmediata en las redes, donde los aficionados mostraron entusiasmo o recelo. @CalvinCaleb7 respondió: «¡Pensé que era un mensaje de bienvenida para Darwin!». @TheKopoholic añadió: «Que vuelva a casa».
@pathless__path compartió ese entusiasmo y destacó su encaje táctico: «Pensé que Núñez volvía y ya estaba listo para bailar de alegría. Fichadlo gratis; conoce el club y lo dará todo».
Los más escépticos, como @ateenfc («La admin sabe lo que hace») y @TeeRobinho («están sondando si los fans lo queremos de vuelta»), hablaron de motivos ocultos. @TaintlessRed lo resumió así: «Es curioso que tuiteen sobre su llegada de hace cuatro años; no lo hacen con otros que se fueron. ¿Querrán traerlo de vuelta como agente libre?».
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El Barcelona y sus rivales de la Premier League se vigilan.
Liverpool no es el único interesado en Núñez, de 26 años. Mundo Deportivo asegura que Barcelona lo sigue como posible recambio económico de Robert Lewandowski. En Inglaterra, Chelsea y Newcastle también lo siguen para reforzar su ataque. Si Liverpool quiere ficharlo, debe actuar rápido pese a las dudas sobre su puntería.
Los Reds deben valorar si su conocimiento de la ciudad compensa su bajo acierto ante portería (11 %). Los aficionados se dividen entre la ilusión y la duda, pero la posibilidad de ficharlo gratis tras haber costado 64 millones sigue siendo uno de los grandes atractivos del mercado. De momento, la actividad del Liverpool en redes sociales ha hecho que Núñez vuelva a ser tema de conversación en Merseyside.