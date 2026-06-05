En X hay más de 1200 comentarios sobre su despido, casi todos de aficionados del Fener. Tedesco fue cesado de forma inesperada a finales de abril tras la segunda derrota liguera.

Esa decisión enfureció tanto a los aficionados que, un día después, el presidente Sadettin Saran anunció que no se presentaría a las elecciones del fin de semana. Los seguidores demostraron en la vida real cuánto querían a Tedesco: en dos aeropuertos.

A su salida de Estambul y a su llegada a Stuttgart, la multitud lo rodeó entre lágrimas; solo pudo avanzar gracias a la policía y al personal de seguridad.