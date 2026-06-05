El departamento de prensa del FC Bolonia se ha visto muy sorprendido estos días. Mientras que, por lo general, recibir 100 o más comentarios en las publicaciones de las redes sociales de este club de la primera división italiana es una auténtica excepción, un anuncio ha batido todos los récords. Domenico Tedesco será el nuevo entrenador de los Rossoblu; el técnico de 40 años ha firmado hasta 2028, con una opción de renovación por un año más.
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¡Los aficionados del Fenerbaçe se despidieron de él entre lágrimas! El departamento de prensa del Bolonia se sorprendió por lo ocurrido con Domenico Tedesco
En X hay más de 1200 comentarios sobre su despido, casi todos de aficionados del Fener. Tedesco fue cesado de forma inesperada a finales de abril tras la segunda derrota liguera.
Esa decisión enfureció tanto a los aficionados que, un día después, el presidente Sadettin Saran anunció que no se presentaría a las elecciones del fin de semana. Los seguidores demostraron en la vida real cuánto querían a Tedesco: en dos aeropuertos.
A su salida de Estambul y a su llegada a Stuttgart, la multitud lo rodeó entre lágrimas; solo pudo avanzar gracias a la policía y al personal de seguridad.
Tedesco se mantuvo invicto en sus primeros 22 partidos con el Fenerbaçe.
Con objetividad, no extraña la reacción de los siempre emotivos aficionados. Tedesco devolvió el éxito al Fener, aunque sin títulos aún. Su balance en el Bósforo es notable.
Llegó en la 5.ª jornada de la Süper Lig, con un plantel moldeado a imagen de José Mourinho. En sus primeros 22 partidos mantuvo el invicto y, en enero, llevó la Supercopa a Kadiköy por primera vez en once años. Al ser destituido, aún optaba al primer título liguero en doce años.
Y lo logró pese a las adversidades: trece días después de su llegada, el presidente Ali Koç, que lo fichó, fue reemplazado por Saran. A principios de diciembre, el capitán Mert Hakan Yandas ingresó en prisión preventiva por el escándalo de apuestas revelado en otoño, y una oleada de lesiones afectó a más de media docena de jugadores.
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Guendouzi comparó a Tedesco con Emery
Tras cinco días amargos, la directiva despidió de forma repentina al querido entrenador. El equipo cayó en cuartos de final de la Copa ante el Konyaspor tras prórroga y luego perdió el campeonato al perder 0-3 el derbi contra el Galatasaray, que acabó campeón.
La decisión pilló por sorpresa a Tedesco: «Acabábamos de hablar de renovar el contrato», declaró a la dpa. «Ahora, tras la segunda derrota liguera, tomamos caminos separados. Esto demuestra lo cambiante que es el fútbol. Al llegar, queríamos construir algo sostenible y hacerlo de forma diferente al pasado».
Matteo Guendouzi, exjugador del Hertha fichado en enero, lo elogió tras su salida: «Gracias por todo lo que has hecho por mí, entrenador. Ha sido un privilegio trabajar con alguien tan magnífico».
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La reputación de Tedesco en el extranjero es muy distinta a la que tiene en Alemania.
Tedesco solo dirigió al Fener siete meses, pero su promedio de 2,0 puntos por partido igualó el de sus tres antecesores. Antes, Mourinho (2,02), Ismail Kartal (2,4) y Jorge Jesus (2,23) vivieron la misma situación. En 45 partidos oficiales con el Fener, Tedesco ganó 26 y perdió solo 7, logrando un promedio de 2,0 puntos por encuentro, el mejor de sus seis etapas como técnico.
En su séptima etapa y quinto país, no tardó en recalar en el Bolonia. Nunca ha estado más de siete meses inactivo, y tampoco ha cumplido dos años en ningún club.
Su problema, si se puede llamar así, es que en Alemania aún se le recuerda por su paso por el Schalke 04 (julio de 2017 a marzo de 2019), donde fue subcampeón de liga y llegó a octavos de la Champions, logros que no le han bastado para disipar las dudas.
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Tedesco sigue siendo venerado como una leyenda en Aue hasta el día de hoy
Sin embargo, a diferencia de etapas posteriores, Tedesco apostó por un fútbol pragmático. Muchos hablaban del «fútbol más feo jamás visto en un segundo clasificado». Se olvidaba, eso sí, su etapa previa a Gelsenkirchen, cuando este hijo de italianos aceptó su primer cargo profesional.
Tedesco, de 31 años, acababa de debutar como técnico profesional cuatro meses antes, en un Aue de Segunda División que estaba último y al borde del descenso. Aun así, desde el primer partido en Erzgebirge Aue cambió la dinámica: promedió 1,82 puntos en once jornadas y evitó el descenso. Por eso, en Wismut aún lo consideran una leyenda.
Tras su paso por el Schalke, fichó por el Spartak de Moscú; la pandemia del coronavirus le obligó a regresar a Alemania tras 20 meses, pese a que el club deseaba retenerle. Luego se incorporó al RB Leipzig. En su primera temporada ganó la Copa DFB y llevó al equipo a semifinales de la Europa League. Rechazó renovar su contrato y, tras cinco jornadas de Bundesliga, fue despedido.
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Tedesco también recibió solicitudes de Inglaterra y Alemania
En 2023, Tedesco debutó como seleccionador de Bélgica. En su segundo partido venció a Alemania por primera vez en 69 años, y los Diablos Rojos no perdieron en 16 meses. En la Eurocopa de Alemania no brillaron, pero cayeron en octavos por un autogol en el 85’ ante la favorita Francia.
Estos números hacen que su reputación en Alemania parezca injustificada. El contraste con su prestigio fuera de la República Federal es evidente. La prensa italiana lo describió como el técnico ideal para el Bolonia: estilo ofensivo, presión alta, mucha posesión y flexibilidad táctica.
Según SPOX, tuvo ofertas de Inglaterra y Alemania, pero desde hace años desea trabajar en el país natal de sus padres. Antes ya lo buscaron el Nápoles y el Atalanta.
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Sartori, del Bolonia, llevaba tiempo intentando fichar a Tedesco.
Giovanni Sartori, director técnico del Bolonia desde 2022 y antes en Bérgamo durante casi ocho años, por fin ha fichado a Tedesco. Ambos ya se habían contactado antes de su salida de Estambul.
Tras su turbulenta etapa en el Fenerbaçe, el tranquilo entorno de Bolonia le sentará bien. Fundado en 1909, el club atesora una gran tradición y, en los últimos años, ha dado un salto notable: en 2024 regresó a la Liga de Campeones tras 60 años y, un año después, rompió una sequía de 51 sin títulos al ganar la Coppa Italia.
Aun así, Tedesco no lo tendrá fácil: su predecesor, Vincenzo Italiano, dejó al equipo octavo, a un paso de Europa.
Aún no se conoce su rival en el debut. Quizá la nueva directiva del Fener conceda un último deseo a sus aficionados: un amistoso contra el Bolonia, ahora que Tedesco lo dirige.