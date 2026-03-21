Los aficionados del Chelsea y del Estrasburgo protestarán JUNTOS contra los propietarios de BlueCo

Las tensiones han llegado a un punto crítico tras una temporada marcada por la agitación. La afición del Estrasburgo está harta de una política de fichajes centrada exclusivamente en los jóvenes, mientras que el fichaje del entrenador Liam Rosenior por el Chelsea en enero, procedente del equipo francés, ha avivado aún más las acusaciones de que el Estrasburgo está siendo tratado como un club cantera.

«Invitamos a los seguidores de ambos clubes a unirse a nosotros en esta marcha», concluía el comunicado de los aficionados. «Pretendemos sacar a la luz no solo la incompetencia y la mala gestión del Chelsea, sino también las restricciones impuestas por la propiedad de múltiples clubes, donde equipos como el Estrasburgo están siendo despojados de su identidad y donde grupos de aficionados de larga tradición y respetados están siendo censurados y reprimidos por una propiedad brutal. Creemos que este podría ser un momento trascendental en la historia del fútbol, en el que aficionados de clubes de países distintos se unirán para hacer lo correcto no solo para nuestros clubes individualmente, sino para el deporte en general. Juntos podemos forzar el cambio».