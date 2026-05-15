Los aficionados del Celtic cayeron en la trampa de unas «vacaciones gratis» antes del dramático partido decisivo por el título de la Premiership escocesa contra el Hearts

Una valla publicitaria picante apareció frente al Celtic Park antes del partido final entre Celtic y Hearts. Ofrece a los hinchas del Celtic unas vacaciones de lujo a cambio de sus entradas. La idea es de loveholidays, patrocinador del Hearts.

La idea aprovecha la escasez de entradas para los seguidores de Hearts, cuyo cupo oficial de visitantes es de solo 752 asientos. Aunque pocos hinchas del Celtic renunciarán a la posible fiesta del título, el cartel ya ha generado revuelo en Parkhead. Es un intento desenfadado de dejar más sitio a los aficionados visitantes en uno de los partidos más importantes de la temporada.