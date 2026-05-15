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Los aficionados del Celtic cayeron en la trampa de unas «vacaciones gratis» antes del dramático partido decisivo por el título de la Premiership escocesa contra el Hearts
Aparece una instalación navideña frente al Celtic Park
Una valla publicitaria picante apareció frente al Celtic Park antes del partido final entre Celtic y Hearts. Ofrece a los hinchas del Celtic unas vacaciones de lujo a cambio de sus entradas. La idea es de loveholidays, patrocinador del Hearts.
La idea aprovecha la escasez de entradas para los seguidores de Hearts, cuyo cupo oficial de visitantes es de solo 752 asientos. Aunque pocos hinchas del Celtic renunciarán a la posible fiesta del título, el cartel ya ha generado revuelo en Parkhead. Es un intento desenfadado de dejar más sitio a los aficionados visitantes en uno de los partidos más importantes de la temporada.
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El patrocinador respalda la histórica lucha por el título del Hearts
La agencia de viajes que impulsa la campaña reafirma su apoyo al Hearts en su lucha por un título histórico.
Al Murray, director de marketing de loveholidays, lo confirma: «Llevamos tres temporadas con el Hearts y lo que club y afición están a punto de lograr es histórico. Apoyar a los que luchan por el título está en nuestro ADN, así que respaldar al Hearts ahora fue fácil. Estamos orgullosos de acompañar a los chicos de marrón hasta el final».
La lucha por el título se decide en la última jornada
El partido es clave para ambos clubes. Si el Hearts no pierde, será campeón de Escocia por primera vez en 66 años y acabará con el dominio del Old Firm. El Celtic, en cambio, busca su título número 14 en 15 temporadas y prolongar su racha de éxitos.
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Todas las miradas puestas en los decisivos 90 minutos
Ahora toda la atención está en el campo, donde se definirá el título. El técnico del Hearts, Derek McInnes, y su plantilla quieren el resultado que les meta en la historia del club. Con tanto en juego y los ojos de todo el país sobre el East End de Glasgow, el partido de la última jornada se prevé tenso, mientras la lucha por el título de la Premiership escocesa llega a su fin.