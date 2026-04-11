Los aficionados del Borussia Dortmund abuchearon a Nico Schlotterbeck un día después de que el defensa firmara un contrato a largo plazo, debido a la cláusula de rescisión con su «club de ensueño»

La luna de miel del nuevo contrato de Schlotterbeck duró menos de 24 horas. Antes del partido contra el Bayer Leverkusen, parte de la «Muralla Amarilla» silbó y abucheó al defensa de 26 años. La tensión persistieron durante todo el encuentro cada vez que tocaba el balón.

La frustración de la grada se sumó a la decepción deportiva: un zapatazo de Robert Andrich desde lejos, a 119,4 km/h, decidió el partido en el 42’. La derrota dolió, pero más aún el distanciamiento entre la afición y uno de sus baluartes defensivos.