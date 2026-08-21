Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el pasado verano antes de permitir tardíamente que se uniera al Liverpool. Por triste que pueda parecer, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle marcharse en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la perturbación provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle se ha movido, por tanto, con rapidez para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un delantero trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. Las Urracas ya no pueden ofrecer fútbol de la Liga de Campeones a los posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir a Isak fuera de St James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en disposición de gastar grandes cantidades en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus bien documentados problemas para ajustarse a las estrictas normas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería demostrar sin duda ser una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición de los tres de arriba y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial y, por tanto, hacer que el precio se vea con mejores ojos, mientras que también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Liga de Campeones de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más probabilidades de darle a Flick lo que quiere de un extremo, y cobrará menos que Rashford, había opciones de mejor relación calidad-precio en otros lugares, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

Para Gordon: De lo que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente durante los últimos dos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba claramente tiempo persiguiendo. Él mismo admitió que los anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad y al que también apoyaba de niño, le hicieron cambiar de idea, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern reculó comprensiblemente ante el precio exigido y ahí reside ahora el gran reto al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo repleto de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado un total combinado de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

Mark Doyle