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Todo sobre apuestas en GOAL
Ezri Konsa grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

Los 55 millones de libras gastados por el Arsenal en el central suplente Ezri Konsa son desconcertantes: GOAL califica las operaciones más importantes del mercado de fichajes del verano de 2026

Opinion
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Chelsea
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M. Rogers
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FEATURES
M. Godts
Ajax

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que más esperan, y no solo porque cada cuatro años lo ocupa un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres de primer nivel protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda pensando qué podría haber pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para asegurarse de que sepas quién ha salido mejor parado de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos calificando cada acuerdo cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, de la temporada de fichajes.

Consulta todas nuestras calificaciones a continuación y dinos qué te parecen en la sección de comentarios...

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Aston Villa: El Aston Villa no tiene por qué estar necesariamente descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado y, con 28 años, probablemente esto fuera lo mejor que iban a conseguir, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que los Villans llegaron a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en un momento de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a principios de este verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una línea defensiva en cuadro en la víspera de la nueva temporada de la Premier League, por lo que necesitará moverse con rapidez para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue siendo desmantelada tras los respectivos traspasos de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Man Utd, mientras existe una gran incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una operación desconcertante por parte del Arsenal y Mikel Arteta. Según se informó, el Arsenal estaba decidido a reforzar el lado derecho de su defensa tras las lesiones del central William Saliba y el lateral Jurrien Timber, pero el entrenador seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para salir adelante sin ellos y ahorrarle al club una cantidad importante de dinero. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es nominalmente central, al igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de cubrir ese costado si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado una reestructuración con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan trabajada. Mosquera impresionó en sus limitadas apariciones la temporada pasada, pero ahora Konsa es un obstáculo directo para su progresión. Este es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bastidores en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un recambio de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensa que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español sí necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se le puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera mientras busca más grandes títulos después de ganar la Europa League en 2025-26, pero afronta una verdadera pelea para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay garantía de que vaya a ser titular en el lateral derecho por delante de White en un primer momento, y casi con toda seguridad caerá en el orden de preferencias para el invierno una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas cirugías y sean considerados lo bastante en forma como para regresar. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla amplia compuesta por titulares garantizados y sus llamados «finishers», y todo apunta a que ese será el papel que desempeñe Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    • Anuncios
  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Menudo logro! El City ha conseguido de algún modo obtener un beneficio pequeño pero significativo por un jugador que firmó una temporada muy floja después de llegar al Etihad desde el AC Milan el verano pasado por 46,5 millones de libras. Reijnders dejó de hecho una impresión positiva al principio en la Premier League, al marcar un gol y dar otro en su debut contra el Wolves el pasado agosto, pero el anterior entrenador, Pep Guardiola, acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Mánchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de relanzar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza que tenía de reconducir la situación, con el jugador de 28 años vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento previsto por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se puede argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. Al-Qadsiah se ha ganado a pulso la reputación de ser uno de los clubes «ascensor» del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de liderar una pelea por el título esta temporada. El norirlandés ha hecho sin duda un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26 gracias en no poca medida a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Que el exentrenador del Liverpool pueda repetir ese tipo de rendimiento doméstico mientras además afronta una primera campaña histórica en la AFC Champions League Elite es algo abierto al debate. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, especialmente a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los mayores honores del fútbol de clubes. Entonces, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los años de plenitud de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil tentado por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si podría acabar lamentando su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista con gran técnica y llegada, está claro que es demasiado bueno para el Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este traspaso termine perjudicando sus opciones de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. A los 28 años, su etapa en la élite podría incluso haber terminado ya. Nota: D

    Mark Doyle

  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 65 millones de libras)

    Para el Manchester City: La salida de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido suficientemente dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un miedo real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder insustituible. Actuando tanto como principal escudo defensivo como mediocentro organizador, Rodri impulsó el éxito del City bajo Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1% de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y esa cifra se desplomó hasta el 61,9% cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente para marcar goles en los partidos más importantes, incluido el tanto de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. Pese a su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. Es un golpe sencillamente devastador para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene entre manos una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que aún pueda competir por los mayores títulos. Nota: F

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude al fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión inevitable. El Real Madrid estará tocado tras ver cómo su objetivo prioritario se une en su lugar a su eterno rival, con Rodri optando por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en vez del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza final del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del mundo y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Sin duda, a los rivales les resultará mucho más difícil atravesar al Barça en las transiciones con Rodri barriendo esa zona. El jugador de 30 años también debería adaptarse al instante, dado que la plantilla del Barça está llena de compañeros suyos de la selección española. Necesitaban actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, de quien se informa que afronta una carrera contrarreloj para volver antes de final de año después de dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución soñada. No parece una exageración sugerir que el Barça podría dominar tanto a nivel nacional como continental durante los próximos dos o tres años ahora que cuenta con el ganador del Balón de Oro de 2024 para llevar la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y la conquista del Balón de Oro con España. Ayudar al City en un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró bajo Guardiola. Es un movimiento que también podría permitir a Rodri recuperar su pico físico. Las lesiones graves han trastocado la carrera del exjugador del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al panorama menos exigente físicamente de La Liga debería favorecer su longevidad al máximo nivel. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser fluida para Rodri, de quien se espera que desempeñe el mismo papel de dictador todopoderoso en el que ha brillado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Madrid ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al optar por el entorno más sano y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 34 millones de libras)

    Para el Tottenham: el club ha aceptado unas pérdidas de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es un mal negociose mire por donde se mire. Sí, ha evitado que acabe en un rival de la Premier League, pero el jugador de 28 años está en plena madurez y fue uno de los mejores futbolistas de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podía, y debía, haber aguantado para sacar una cifra mayor. Sin embargo, da la sensación de que era el momento adecuado para separar caminos. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y a su departamento médico la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras los Spurs luchaban por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como resultado, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de renovar a Micky van de Ven, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero quería salir claramente, y las opciones de los Spurs de llevar a cabo una reconstrucción de verdad bajo Roberto De Zerbi son ahora mayores después de que haya conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero encaja a la perfección en el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va hacia delante y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a reforzar la zaga del Atlético. Lo más probable es que actúe como principal ancla en la línea de tres de Simeone y trabaje para corregir las grietas que llevaron al equipo a encajar demasiados goles el curso pasado, además de aportar unas cualidades de liderazgo vitales. No solo es una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería ayudar mucho al Atlético a recortar distancias con el Barcelona en lo más alto de La Liga y, potencialmente, acercarle a ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que hayan conseguido ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado también es una gran ventaja. Eso podría permitir al Atlético cerrar una o dos operaciones importantes más antes de que se cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Nápoles y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a la medida de sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una forma en la que nunca lo fueron en el norte de Londres. Los críticos en la Premier League veían a Romero como un lastre por su estilo físico e inflexible, pero esa es exactamente la razón por la que el Atlético le ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque aparentemente vuelve a ir hacia arriba con De Zerbi al mando. La Liga también se adapta mejor a Romero que la Premier League; se juega a un ritmo más táctico que permitirá a Romero cerrar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. Además, tiene a mano a cuatro compañeros de la selección argentina, entre ellos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe durísimo, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera intentó ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una campaña 2025-26 por lo demás sombría para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla que alcanzó las dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo considerable. Sin embargo, como reconoció en la práctica Cruyff, el Ajax sencillamente no está en posición de rechazar la clase de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su activo más preciado. Esta es la brutal realidad financiera en la que lleva mucho tiempo viviendo y la esperanza es que el último gran talento salido de la cadena de producción del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a cubrir el vacío dejado por Godts, que, también conviene señalarlo, fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax simplemente seguirá haciendo lo que hace, pero ahora mismo está muy abierto al debate si tiene suficiente calidad en ataque para volver a meterse en la Champions League el año que viene. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta la fecha de que Bradley Barcola está de camino a salir del club. La sospecha desde el principio ha sido que el PSG está muy dispuesto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descarte en ataque la temporada pasada, con Barcola viéndose repetidamente en el banquillo en los partidos importantes. Sin embargo, el vigente bicampeón de Europa ha mantenido con astucia a clubes como el Liverpool a la espera mientras reforzaba su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Aklouche, Torres y Godts, que debería ofrecer un relevo de calidad para el extremo izquierdo titular, Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Posiblemente, la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto fijo en el once del PSG plagado de estrellas, ¿qué opciones tiene Godts de conseguirlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, con solo ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para la Copa del Mundo de este verano en Norteamérica. Evidentemente, puede argumentarse que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disfrutar de bastantes minutos en la Ligue 1 y la Coupe de France, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta fase crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente ahora mismo no haya un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda qué hace falta para triunfar en la élite. Nota: B

    Mark Doyle

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de libras)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano se ha gastado una enorme suma de dinero, y podría decirse que ha pagado de más, sin recuperar demasiado a través de las ventas de jugadores. El valor de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a algunas actuaciones defensivas de enorme solidez tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, participando en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada a ras de suelo in extremis en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de apenas 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, variables incluidas. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble tras sus actuaciones a comienzos del verano, además de que aún le quedan tres años de contrato, es muy versátil, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, está el famoso «impuesto inglés». Eso sí, los Spurs están bien cubiertos en la demarcación de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción por la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados sentirán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe para el Inter, que ha sabido virar hacia Spence después de ver cómo su hombre clave Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al término de su contrato y de quedarse sin sus objetivos prioritarios Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. El mercado era limitado, dada la necesidad del Inter de un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema de defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para el puesto: un lateral de largo recorrido que es tan competente incorporándose al ataque como frenando a los extremos rivales. El internacional inglés está hecho a medida para cubrir la evidente vacante en el carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora el nivel defensivo y también tiene la versatilidad para cubrir a un brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que el Tottenham pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares) hace aproximadamente un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos al hacerse con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no era del agrado de Roberto De Zerbi, que este verano ha remodelado casi por completo la defensa del Tottenham, y Spence sin duda sentirá que da el salto a algo mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque finalmente logró asentarse en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido mareado bastante durante sus cuatro años como futbolista de los Spurs: no jugó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte lo calificó como un «fichaje del club» durante la fallida etapa del italiano al frente del equipo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la plantilla del primer equipo, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber disparado su reputación en Norteamérica. El Inter fichó al compañero de selección de Spence, John Stones, anteriormente en este mercado, y debería ayudar a su compañero en defensa a asentarse de cara a una nueva y emocionante aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 22 millones de euros)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado todo lo que les habría gustado por Pep Chavarria, pero aun así se trata de la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando cambiar las condiciones durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión (43 millones de libras/58 millones de dólares), pero alcanzó un compromiso significativo después de rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). Lo cierto es que no estaba en una posición negociadora especialmente fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, a sus 28 años, tampoco es precisamente una joven promesa de gran potencial por la que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre su segundo octavo puesto consecutivo en La Liga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea ciertamente necesitaba reforzar el lateral izquierdo tras la rápida salida de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior reconocido. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fue una apuesta señalada por Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene un vacío importante que cubrir, con Cucurella convertido en, posiblemente, uno de los mejores del mundo en su posición. Hato mostró un gran nivel en la parte final de la temporada pasada y está muy bien considerado, así que lo más probable es que Chavarria desempeñe el papel de suplente y quizá de mentor para el joven neerlandés. Un coste total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), incluso si esto termina siendo una opción a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Qué historia! Chavarria no dio el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando dio el paso a La Liga después de que Andoni Iraola, ahora técnico del Liverpool, lo fichara para el Rayo en 2022. Ha ido de menos a más en la capital española, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo, de vocación ofensiva y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y jugando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, a los 28 años, firma el traspaso soñado a uno de los grandes pesos pesados de la Premier League, y hay muchas opciones de que tenga bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que el campeón de Liga pueda inscribir más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la temporada pasada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga con Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça lleva tiempo sin depender de él para sostener la línea defensiva. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora puede que sea necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en todas las líneas. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la llegada gratis de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet todavía recuperándose para volver a estar al cien por cien tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución provisional. Sin embargo, el jugador de 27 años también tiene un historial de lesiones irregular y ha tenido problemas para convencer al más alto nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool se echó atrás ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus objetivos al principio del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre los hombros y muchas preguntas por responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una ocasión de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro club europeo de élite haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguro que estará extremadamente motivado para demostrar que sus detractores están equivocados, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado un periodo complicado el año pasado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Recibir el aliento de la ferviente afición de Anfield dará sin duda a Araujo una gran dosis de adrenalina. También es un defensa que va hacia delante y que aportará una verdadera presencia aérea a la defensa del Liverpool, además de encajar bien en el agresivo sistema de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 30 millones de libras)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca ha terminado de alcanzar el nivel más alto desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio íntegro por un canterano. Dicho esto, es triste ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida a lo largo de un periodo complicado para el club, respondiendo incluso en su hora de necesidad cuando fue repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025 en medio de una crisis de lesiones en defensa. Eso sí, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que la venta de jugadores era una necesidad dado que tenían a 10 centrales en plantilla. Hay peores defensas entre ellos que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio íntegro. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo el mando de Cesc Fàbregas que esté fichando jugadores del Chelsea en preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha demostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, está por ver quién saldrá mejor parado de esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en el blanco de las críticas entre algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más comprensivos por su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece algo elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte inestimable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente sinceros, Chalobah sin duda se merece este nuevo comienzo después de que el Chelsea le haya mareado durante varios años. Existe la sensación de que la directiva del Chelsea ha estado intentando hacer caja con él desde hace tiempo; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a venderle, y un año después le retiraron su dorsal y le cedieron al Palace, donde rindió a buen nivel, para luego repescarle cinco meses después por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado de fichajes que Chalobah volvería a perder posiciones en la jerarquía pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que genere beneficio íntegro obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir antes que a jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseables de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre total para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran vacío en el centro del campo, pero ahora, sin Guimaraes, parece el Springfield Gorge de Los Simpson, cuando el brasileño fue el mejor jugador del Newcastle durante una turbulenta campaña 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la mejor cifra del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó a sus compañeros adelante a la fuerza. Matthias Jaissle tiene ante sí una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas cuando sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un reemplazo para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta mientras busca dar continuidad al esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, tras haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento, dada su experiencia y el hecho de que encaja a la perfección en el estilo preferido de Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo algún rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría ser así en la Champions League si vuelve a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo de cara a sus opciones de conquistar por fin ese esquivo gran título. Nota: A

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes equipos de Europa. Está en el mejor momento de su carrera, como demostró sin lugar a dudas en el Mundial, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia decisiva, aunque antes de una pesadilla de eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño al Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar la élite mundial y pelear con regularidad por los títulos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incansable trabajo sin balón. Si a eso se le suman su flexibilidad y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente reúne todas las condiciones para convertirse en un ídolo de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, uno al que no le pesará en absoluto el elevado precio de su fichaje. Nota: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cesión)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono es otro golpe para el departamento de captación del Madrid, después de problemas similares de adaptación con la joven promesa brasileña Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado significativamente menor. Por otro lado, el Real Madrid puede seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si lo hace bien en la Fiorentina, tras cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que empujan al joven aún más abajo en el orden de preferencias de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora hay muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de recuperarse de una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrán que asumir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros al año. Mastantuono aportará sin duda calidad extra a la plantilla de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y llegará con ganas de demostrar que sus detractores estaban equivocados y de volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que todavía pueden fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con las normas de la Serie A antes de que se cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar pie a operaciones similares en el futuro, sobre todo si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucho revuelo, y por una cantidad de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro dado el potencial que mostró en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación que le rodeaba. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente todavía tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá tener el espacio para hacerlo lejos del intenso foco mediático del Bernabéu. Sin duda es un contratiempo en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española todavía no se han desvanecido por completo. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión que el City y Pep Guardiola han hecho de James Trafford. Repatriado desde el Burnley el verano pasado, después de haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero, apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, lo que devolvió de inmediato al joven inglés a un puesto más bajo en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación de priorizar sin piedad las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo por un jugador por el que, al final, pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la temporada pasada no fue más que un portero de copa a las órdenes de Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro joven canterano muy bien valorado y con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto da toda la sensación de ser un auténtico golpe para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será un tapado en la lucha por los puestos europeos si mueve bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road tras las incorporaciones del codiciado agente libre Harry Wilson y del muy bien valorado defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de primer nivel a una posición que ha sido problemática para el Leeds. Considerado como un futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador conocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que pueden escalar en la tabla y evitar pelear por la permanencia con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo a uno de los grandes de Europa el doble de esa cantidad en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una opción real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo un descenso sorprendente al final de 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le marque el camino para relevar a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el guardameta del Everton en la Premier League, y si logra impulsar al Leeds hacia arriba en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tendrá muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la plantilla para el Mundial del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de unirse al Leeds en lugar de a equipos como el Newcastle o los llamados clubes del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y habrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es un negocio extraordinario para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cosas más grandes, y Diomande podría acabar siendo su mayor historia de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora de la carrera del Leipzig hasta acabar tercero en la Bundesliga la temporada pasada, y construyó una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su definición precisa y su pase progresivo, el Leipzig podría tener problemas para volver a los puestos de la Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a sacar rendimiento económico de sus mejores activos; de hecho, todo su modelo de fichajes depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya lo bastante pronto, y si Diomande se adapta de inmediato en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única manera de cerrar la llegada de tus principales objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más cobertura en las bandas, con Rodrygo sin expectativa de volver hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral con proyección ofensiva Trent Alexander-Arnold, y encaja idealmente en el sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desatascar defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue siendo un jugador por pulir, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Ganar la carrera a clubes como el PSG y el Liverpool por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para coronar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales no sabían de la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó un traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganes, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haber empezado en su equipo reserva, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. No tardó en demostrar que había sido un hallazgo soberbio para el club alemán, al firmar 23 participaciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para la Copa del Mundo, y Diomande rindió de forma admirable en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba la ronda de 32. Para entonces, el jugador de 19 años ya se había convertido en objetivo de un gran número de clubes de élite de Europa, pero probablemente ni siquiera imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y un precio de 140 millones de euros, pero es realmente destacable que siquiera esté en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, gratis)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto y de una forma acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta del club para ampliar su contrato por dos años después de liderar su carrera hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho lo mal que bajaría su rendimiento la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó al quinto puesto en la Premier League y no consiguió ganar ningún título, y además cargó públicamente contra Slot y la jerarquía del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario con su mala actitud. El Liverpool también parecía mejor sin Salah sobre el campo, porque su aportación ofensiva desapareció y su falta de trabajo defensivo quedó expuesta tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo con perspectiva, el Liverpool nunca debería haber roto su norma histórica de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo acuerdo, según se informó, de 400.000 libras por semana acabó siendo rescindido de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y tiempo para todas las partes implicadas. No haber conseguido ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido un objetivo de largo recorrido para la Saudi Pro League, también es un escándalo. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Superliga turca. Está claro que los mejores años de Salah ya han quedado atrás a sus 34 años, pero fichar al Jugador del Año de la PFA 2025 con un contrato de dos años sigue siendo una hazaña increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Superliga una vez en este siglo y vive claramente a la sombra del Galatasaray y el Fenerbahce. Con razón confiarán en recortar la distancia con sus archirrivales después de incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje a coste cero de ensueño que también debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, apoyándose en la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y firmar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire por donde se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse gratis a Turquía en el espacio de 12 meses es una vergüenza para Salah. Pagó el precio definitivo por ponerse por delante de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros de equipo, alienando incluso a sus aficionados más fieles en el proceso, y ahora está destinado a ir apagando su brillante carrera sin hacer ruido. Todo indica que ningún otro gran club de Europa mostró interés por la exestrella de la Roma, lo cual es condenatorio dado su estatus de agente libre. Salah debería recuperar su olfato goleador en Turquía, pero solo porque supone una bajada enorme de nivel. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado estará lamentando cómo terminó todo en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo bajo el mando del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, gratis)

    Para el Brentford: Un caso extraño para el Brentford, que difícilmente iba a interponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, incluso facilitando su salida al rescindir su contrato. El internacional inglés fue, eso sí, una pieza importante de lo que Keith Andrews construyó de forma inesperada en el Gtech Stadium la pasada temporada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular en la mayoría de ellas. Su marcha, por tanto, dejó un agujero importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el traspaso del ex capitán Christian Norgaard al Arsenal el pasado verano. Después de un mercado discreto hasta la fecha, las Bees han irrumpido con fuerza; el mediocentro defensivo maliense Mamadou Sangare, muy bien valorado y procedente del Lens, ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Sin embargo, sus dotes de liderazgo serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck poniendo también rumbo a Stamford Bridge, esto supone un giro radical respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, que consistía en intentar acaparar a algunos de los mejores talentos jóvenes con la esperanza ciega de que en el futuro pudieran convertirse en estrellas de élite. Capitán ganador de la Premier League y de la Champions League, venerado por sus cualidades de liderazgo y con el exentrenador del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que el Chelsea busca en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado mucho de menos todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, parece bastante claro que al jugador de 36 años no se le ha fichado por su capacidad sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. Aun así, la pasada temporada demostró que puede ser una presencia fiable, y su temperamento y saber estar podrían ser inestimables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición por su vínculo con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenar pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el duelo de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad sencillamente demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, que ni siquiera tendrá que mudarse al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Cabe suponer que el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que recaerá sobre él en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva en esta etapa de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera de él que ayude a abrir una nueva era lejos del césped, mientras el Chelsea busca renovar su cultura y convertir a una prometedora plantilla joven en un aspirante habitual a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en contra de que tenga éxito. Un contrato de dos años, que le cubre hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse de todos modos, es la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentin Barco (de Estrasburgo a Chelsea, cantidad no revelada)

    Para el Estrasburgo: Según las informaciones, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco desde su club hermano, una cantidad importante dado su escaso bagaje en la élite. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre ambos clubes desde el inicio de la campaña 2025-26, aunque solo la tercera de carácter permanente, y en el Estrasburgo lamentarán la marcha del argentino. Barco firmó seis participaciones de gol en la Ligue 1 la pasada temporada, ayudando al equipo a acabar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior de ida y vuelta, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una verdadera capacidad de penetración, y sin balón cubría cada rincón del campo. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace que perder a sus mayores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de seguir avanzando hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante evidente para el Chelsea tras su temporada de explosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Parece poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco se dio a conocer inicialmente como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener el balón circulando en campo rival y dejarse todo para recuperarlo. Su presencia sin duda aliviará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan pronto tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de marcharse cedido al Sevilla y al Estrasburgo, este último lo fichó en propiedad el pasado verano. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarle al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también le vendrá muy bien a Barco, pese a que solo disputó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que pierde al hombre que fue su máximo goleador con mucha diferencia la temporada pasada y el tercer máximo anotador, empatado, de toda su historia. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando se le ha presentado una oportunidad tan improbable a los 35 años, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a encontrar un sustituto de nivel, especialmente con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja después de sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En este momento, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado tras su cesión en la Roma. Por ahora no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiera salido en las conversaciones con el Chelsea sobre el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea dejó entrever hace tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud después de otra campaña enormemente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso en abundancia pese a estar en la recta final de su carrera. Además, no llegaría solo para completar plantilla. Aunque ya tiene 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha sumado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en cuanto a salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. Fichar a Welbeck es obviamente una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea esperará que su presencia y liderazgo tengan un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico venerado como Xabi Alonso y, previsiblemente, contará con una influencia significativa en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será un titular habitual, pero hay muchas opciones de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro tenga descanso, mientras que debería ser la referencia ofensiva en las primeras fases de las competiciones coperas. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Liga de Campeones en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan mantenerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, aunque en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que se le ofreciera una renovación. El ya exentrenador del City, Pep Guardiola, había insinuado a principios de 2025-26 que Stones afrontaba una dura batalla para asegurarse un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno y que le dejó fuera durante 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante etapa de una década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa ansiada primera corona de la Champions League. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso si todavía tenía contrato, no habría generado una cantidad importante en concepto de traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente estará contento de que tampoco se una a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, teniendo en cuenta sus problemas con las lesiones, este movimiento implica un riesgo importante para el Inter, incluso si llega como agente libre. Sin embargo, esperarán haber compensado ese riesgo al convencer a Stones para firmar un contrato de dos años valorado, según se informa, en alrededor de 115.000 libras por semana, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, al campeón del Scudetto solo le queda esperar que el internacional inglés pueda mantenerse en forma, ya que habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor nivel, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que hay, como demostró con algunas actuaciones sólidas en el Mundial a principios del verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento en Italia exigirá menos físicamente a un jugador cuyo cuerpo a menudo le falló en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, a sus 38 años, quizá era la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos más años en una liga menos intensa. Puede que el Inter también vea esto como un golpe de efecto, después de haber superado, según se informa, a equipos como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de la oportunidad de experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá compitiendo por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente es la fuerza dominante en Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, a sus 32 años, Stones muy bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar la intensidad de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero en el City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, también podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Han pasado menos de dos años desde que el Palace pagó solo 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo, con 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en tan poco tiempo, una vez más gracias a su modelo de negocio. El central se ha desarrollado exactamente como habrían esperado, siendo una pieza clave de las plantillas campeonas de la FA Cup y de la Conference League en las dos últimas temporadas a las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado interés por el internacional francés y, según se informó, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que sienta que podría haber sacado más, dado lo inflado del mercado, pero el dinero seguirá siendo muy útil a la hora de cuadrar cuentas después de que el club del sur de Londres gastara mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo sigue adelante con su estrategia de añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación de su línea de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando a un lado al internacional inglés, la situación es un tanto caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han dejado más promesas que realidades, y sus futuros son inciertos como resultado. En consecuencia, se ha informado de que el Chelsea podría incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que se barajan, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente, en el oeste de Londres consideren que, aunque es un poco caro, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League e internacional absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder sobre el césped muy necesario. Su incorporación junto a Colwill da al Chelsea de inmediato una pareja de centrales con muy buen aspecto sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi marchándose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. El futbolista de 26 años quiere, según se sabe, seguir poniéndose a prueba y jugar al más alto nivel, y se ha ganado con creces la oportunidad de dar este verano el salto a uno de los llamados clubes del ‘big six’ tras una serie de actuaciones consistentemente sólidas en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: se queda en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio a las órdenes de Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá haya sentimientos encontrados. Por un lado, al Forest le entristecerá ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan fundamental primero en la clasificación para la Europa League y después en la llegada hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que reemplazarle no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Tanto si la cifra real es de 116 millones de libras como de 130 millones de libras, el Forest dice que es la segunda, se trata de una cantidad de dinero colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque está claro que Anderson será muy echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de despachos será la satisfacción, porque aquí el Forest le ha sacado los colores al City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha aclarado sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal, y aunque no lo haga, el City necesitaba igualmente un heredero de nivel para el trono del futbolista de 30 años. Al fin y al cabo, no es como si Nico Gonzalez o Matheus Nunes hubieran convencido de verdad alguna vez en el rol de '6'. Anderson tiene pinta de encajar, eso sí. Es un jugador contrastado de la Premier League que tuvo más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa la temporada pasada, lo que significa que parece una pieza perfecta para el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Está claro que Anderson se le ha quedado pequeño al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al máximo nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer prometedor centrocampista inglés que sufre en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador del que perfectamente podría haber sido difícil desprenderse tras su olvidable etapa de una sola temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar un traspaso lejos de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. No está claro en este momento cuál será la cifra, pero cabe imaginar que no se quedará muy lejos de la tasación del Chelsea, algo que les dejará muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de Midlands por una cantidad récord para la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la fuerza impulsora detrás de la persecución del jugador, ya que quería un extremo veloz, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, ya que Garnacho lleva tiempo mostrando una alarmante falta de la chispa y el desparpajo que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números de Rogers en ataque, y habrá preguntas muy serias que responder si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y por una cifra que probablemente será elevada. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, ya que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara en propiedad este verano, y por lo tanto se descontaría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho estará sin duda decidido a hacer que esta oportunidad cuente, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene habilidad para sacar la mejor versión de jugadores que antes rindieron por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si cree que tendrá menos presión lejos de un club del llamado «big six», con la afición de Villa Park enormemente ilusionada después de que el equipo asegurara una vez más su presencia en la Champions League, un impulso para el nuevo fichaje. Garnacho también desconfiará sin duda de la situación de Harvey Elliott, que se incorporó al Villa desde el Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asumible con obligación de compra condicional: simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes en este sentido, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord para el club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal terminó alcanzando la tasación del campeón belga por el extremo. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero supondrá mucho para un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título de manos del Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la salida de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como sustituto. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con unos impresionantes 51 goles generados (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y a las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, incluso si la cifra parece un valor razonable en el mercado actual; Tzolis lo pasó muy mal en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, aunque entonces era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, así que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal esperará que Tzolis haya aprendido de esa experiencia, y el jugador cuenta con la potencia física y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser una opción útil para la rotación en un primer momento. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con algo que demostrar tras su fallida etapa en el Norwich, animado por el hecho de haber revitalizado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que mostró con el Brujas en una liga mucho más difícil, pero todo apunta a que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya hecho realidad. Ahora empieza el trabajo duro, mientras busca asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene a un activo bastante valioso. Obviamente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha tenido bastantes lesiones y le ha costado ser regular durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Le hemos dado muchísima caña al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esto podría acabar siendo una operación excelente. Adeyemi aún no ha estado a la altura de las expectativas como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una futura superestrella cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de despegar. Sin duda hubo señales la temporada pasada de que podría, por fin, explotar todo su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando un giro increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el importe del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería facilitarle mucho las cosas a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo profundamente renovada este verano. En resumen, este parece el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a tener una plataforma mejor para, por fin, desarrollar todo su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, recién coronado campeón, eso habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la pasada temporada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el conjunto blue no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y, aun así, los campeones de la Europa League fueron totalmente incapaces de evitar que su activo más preciado se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por unos £8 millones iniciales. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una cantidad desorbitada que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, la afición está profundamente frustrada en estos momentos, porque considera que esto es una prueba más de que los ricos propietarios del club están maniatados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la pasada temporada, el Chelsea ha barrido al Arsenal en la carrera por fichar a uno de los atacantes más cotizados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del «escuadrón bomba» del conjunto blue aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una cantidad enormemente inflada. Lo que parece más probable, eso sí, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y apenas un gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro ciertamente podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro sorprendente de los acontecimientos, al menos visto desde fuera. La suposición general era que Rogers tenía entre ceja y ceja marcharse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el lado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, después de hacer obviamente un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel todavía más decisivo en el sorprendente traslado de Rogers a Stamford Bridge. En honor a la verdad, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado de cambio constante, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones «cold» en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe muy duro. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo motivo de frustración en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un futbolista fantástico, y sería imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El equipo del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ganando solo uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada a lo grande al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta que además le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy difícil de asumir, especialmente porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ninguna señal de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de la competencia. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y con tanto sigilo. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, acumula ya muchos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras el colapso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se haya quedado fuera de alcance en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que subrayó su clase en la Copa del Mundo. Así pues, aportará una profundidad de plantilla, experiencia, versatilidad y calidad muy necesarias al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la temporada pasada y, por este dinero, podría acabar demostrando ser uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él mismo pensó que ya había dejado pasar. Durante mucho tiempo se ha apuntado a que Tielemans ficharía por uno de los grandes de la Premier League pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a ocurrir a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y eso habría estado bien. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un gran movimiento para Tielemans, que sin duda saboreará la oportunidad de exhibir su maravilloso rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos de este deporte. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa después de que haya acordado vender a uno de sus jóvenes jugadores más prometedores a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien tras regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares a lo largo de la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en variables, por un centrocampista que todavía no es titular fijo fue evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo con Santos, que fue fichado como un jugador joven y de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero ofrecida significa que probablemente era una oferta demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos acaba convirtiéndose en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resultan un poco desconcertantes para todas las partes. Después de quedarse sin sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que acabaron en el Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con prisas a Santos en su intento de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando arranque su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en la Copa del Mundo con Inglaterra. Se ha informado de que quienes toman las decisiones en el United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a nada, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United sí necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más escalones por subir. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti con Brasil tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja el Chelsea en busca de "minutos regulares en el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más incorpore el United, ya que es probable que lleguen otros jugadores en plena reconstrucción del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en los despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay ninguna garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, sin embargo, fútbol de la Champions League, lo que implicará de por sí más minutos dado que su todavía club no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de asentarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado por completo! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, tras poner fin a su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club, respaldado por un Estado, se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain, apoyado por Qatar. Sin embargo, el Liverpool luego dio al Newcastle un brutal recordatorio de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarle a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera gastado bien aquella cifra, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En lugar de eso, se tiraron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe acabara 12º en la tabla. Estaba claro mucho antes del final de una campaña catastrófica que Anthony Gordon se iba a marchar, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente este ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que también Bruno Guimaraes, el capitán, tiene asegurada su salida en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en deporte, se avecina aún más miseria, lo que significa que los aficionados ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que probablemente también vaya a ser malgastada. Nota: suspenso

    Para el Tottenham: Otro fichaje deslumbrante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto a debate. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba a alcanzar Tonali una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al máximo nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Pero, por ahora, probablemente a los aficionados no les importe. Después de años frustrados por el enfoque prudente y tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club dejar muy atrás a sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. La presunción era que, si Tonali dejaba el club que le apoyó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo posibilidad alguna de que un club de la Serie A tuviera suficiente dinero para cumplir el supuesto deseo de Tonali de regresar a casa, e incluso la élite de Inglaterra se vio comprensiblemente frenada por el precio que pedía el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus años de plenitud, lo cual es innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi se queda en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran «si», quizá este movimiento le salga bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos cuando está en su mejor nivel, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan una operación bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy inteligente del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor de banda derecha que, posiblemente, es más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es exactamente una alternativa a largo plazo, pero por una cifra tan baja es difícil discutir que no pueda ser un buen parche durante un par de temporadas, como mínimo. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que se incluyera esa cláusula de rescisión en su contrato. Ha sido un servidor fiel del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 contribuciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, al tiempo que ayudó al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Liga de Campeones. Sin duda se ha ganado lo que potencialmente será su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si mantiene a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, hubiera mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que ayudará en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Estaba claro en cuanto los Hammers descendieron que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de mucha clase que estaba atrayendo muchas miradas admirativas de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Por tanto, su salida no sorprende en absoluto. Lo verdaderamente chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la tan criticada directiva del club merece un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Spurs se ha movido rápido para asegurarse de no volver a encontrarse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un futbolista de 21 años con muchísimo talento. Puede jugar en varios roles y desde hace tiempo parece un jugador que rendiría en un equipo mejor. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Spurs, como hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para renovar su mediocre centro del campo y, por tanto, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de equipos como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Spurs, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otro argumento con el que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner las cifras en contexto, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Fernandes había sido vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: United, Liverpool y PSG. Sin embargo, ha acabado en el Spurs, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca una especie de movimiento lateral. No obstante, los londinenses del norte deberían ser mucho más fuertes la próxima temporada y Fernandes es, sin ninguna duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en el Spurs, dado que ninguna de las dos partes es conocida precisamente por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso quizá no habría ocurrido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha sabido ganar títulos en Países Bajos de forma constante a pesar de tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reactivo por un jugador cualquiera que se da a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mucho mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio por sus dinámicas actuaciones en ataque con una Marruecos muy convincente. Ahora ha completado el clásico traspaso "de ensueño" a "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque hacerse un hueco en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría convertirse en algo parecido a una pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari todavía están por delante, ahora mismo está exultante y cree, con razón, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene toda la pinta de ser otra operación muy inteligente para el Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio neto por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador, de 21 años, se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no vaya a seguir en Bérgamo y dejar huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre parecía que iba a ser una batalla cuesta arriba retenerle. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicio de la influencia de Xabi Alonso como manager del Chelsea, más que como entrenador. Según se informa, el español dio el visto bueno a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en pole en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera a los campeones del Scudetto, así que sin duda es un golpe en ese sentido. Palestra, un lateral versátil, rápido y potente, que fue nombrado Defensor del Año de la Serie A 2025-26, encaja, en principio, en el sistema de Alonso tanto en una línea de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, después de gastar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una cantidad enorme en términos de la Serie A, aparentemente dejando muy atrás la oferta del Inter, y a sus 21 años sigue siendo un jugador por pulir, con solo una temporada decente en la élite a sus espaldas. Por tanto, esto supone cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea por delante de un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta de contrato de los londinenses, según se informa, rondara las 100.000 libras semanales, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede explicar en parte esa decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y, al parecer, aprovechó al máximo la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado como señal de que cada vez más jugadores están preparados para dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien podría haberse dejado convencer por la determinación de Alonso de llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Premio gordo! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma tan ridícula por un jugador suplente que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. No olvidemos que Ramos estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al convertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, lo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga estando a la sombra de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que realmente mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Increíble, sencillamente increíble. Dejemos una cosa clara de inmediato: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando de averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este fichaje bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté involucrado ha provocado inevitablemente un buen número de teorías conspirativas, mientras que también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord del club por Ramos. De nuevo, para que quede claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece realmente ni de lejos la misma garantía en términos de goles. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno secundario pase a ser el protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con el Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir su ataque de Portugal en torno a un delantero centro de verdadero potencial, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él no ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter de verdad presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. No era más que un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Lo crucial es que ahora tiene la oportunidad de cambiar esa narrativa. Ramos va a ser la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí se trata de una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un equipo de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otro movimiento de mercado muy astuto por parte del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. La operación mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba en solo 12 meses. Por ello, estarán encantados de haber generado una cantidad tan significativa por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán esa cantidad en un sustituto de gran potencial, y el prometedor jugador del Spurs Luka Vuskovic figura de manera destacada en su radar en lo que sería un traspaso aparte tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco andan especialmente escasos de opciones en el centro de la defensa, ya que cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, mientras que Igor Julio regresará tras su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que se trata de un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar la sensación de que el Spurs ha pagado de más por el central después de que surgieran esas informaciones que apuntaban a que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a las puertas de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Cabría pensar que una operación a precio reducido por un jugador de su calibre debería haber costado realmente en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que tenía que actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener prácticamente asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el eje de la zaga Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. El Tottenham, al menos, incorpora a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee la pelea y la capacidad de liderazgo de las que tanto ha carecido el equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales junto al fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, es un movimiento que tiene mucho sentido. Tras dejar aparentemente claro que no prolongaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto medio de su carrera y bien puede ver esto como un trampolín hacia cotas aún mayores después de haberse consolidado en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que, si quiere ser titular garantizado en un llamado club del ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Después de haber trabajado con el temperamental técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, para el Spurs solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña nacional, y una pareja con Senesi parece muy fuerte sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva sólida mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso a finales de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar condicionado por una elevada cláusula de plusvalía por futura venta del 50 por ciento en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con España para la Copa del Mundo, y la cláusula de rescisión hizo que Osasuna no tuviera margen de maniobra en cuanto a la cifra del traspaso. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más combustible para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! Newcastle había identificado a Munoz como el sustituto ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha marchado al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, se lanzó a arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban en una fase avanzada y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside ya había sido aceptada. Así pues, el Liverpool ya verá esto como una especie de golpe de efecto, pero también estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad de plantilla muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador presionando aparentemente para que la operación se cerrara. No obstante, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha hacia convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependía del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener todavía solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador ideal para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura pelea para ganarse un puesto de titular, y eso podría exigirle mejorar su producción global, con el Liverpool todavía, supuestamente, dispuesto a ir a por el muy prometedor mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería disponer de muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente se encontró entre la espada y la pared en lo referente al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si los Reds le hubieran atado a un nuevo acuerdo cuando estaba en la cima de su juego durante la campaña 2024-25, en la que ganaron el título, entonces habrían podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés terminó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido sencillamente surrealista que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, al parecer en torno a 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores muy sonados, y con unas negociaciones agotadoras que se habían prolongado durante meses y meses sin llegar a nada, a pesar de que el jugador afirmara en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos como Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una enorme pérdida de tiempo para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará al objetivo de largo recorrido Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese al hecho de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo pobre que fue el central durante la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, Los Blancos habían decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en sus mejores días y, con 27 años, probablemente todavía no haya alcanzado los años cumbre para los jugadores de su posición. El Real está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen todavía es muy joven. Konate dista mucho de ser una solución de primer nivel, sin embargo, y este fichaje tiene el aire de un movimiento que podría torcerse muy rápido dada la intensa presión que rodea a Los Blancos, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su fichaje soñado por el Real Madrid como el salario galáctico que ansía. Sin embargo, tendrá que asentarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un fichaje gratis por el Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servirle de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor versión, entonces tendrá la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real Madrid de Jose Mourinho. No obstante, está muy lejos de estar garantizado que sea algo de lo que sea capaz. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado nunca en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente integral en el periodo de éxitos sostenidos del Manchester City. De hecho, el portugués era básicamente el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta es una salida que llevaba tiempo gestándose. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán mucho de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha incorporado gratis a un jugador de una calidad sobresaliente, sino que además se ha adelantado a su acérrimo rival, el Barcelona, en la carrera por su fichaje. Tras meses de especulaciones, algunas de las cuales Bernardo incluso comentó personalmente, el traslado al Camp Nou parecía hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y el acuerdo quedó prácticamente cerrado en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, detrás de él, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la temporada pasada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que nada de eso, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid le birló al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez, eso sí, no había forma de hacer cambiar de idea a Bernardo, y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un desafío que, sin duda, asumirá y disfrutará. La competencia por los puestos en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este parece un movimiento extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el club desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verle salir a pérdidas resulta un tanto desconcertante. En su mejor versión, es discutiblemente uno de los mejores del planeta en su posición. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en primer lugar cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había hecho saber entre bastidores su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se dirige el club, probablemente estará satisfecho con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares), después de considerar que no era intocable. De hecho, quizá le habría costado sacar más que eso en futuras ventanas por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla muy falta de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid arranca su campaña de fichajes de la primera parte del mercado con una incorporación sorprendente. El club ya gastó mucho en un lateral izquierdo el verano pasado para traer de vuelta a Alvaro Carreras al Bernabéu desde el Benfica, pero eso no le ha impedido derrochar por Cucurella, a quien, según se informó, identificó como objetivo su nuevo (viejo) entrenador. Una cifra de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y obligará a un retorno inmediato de la inversión por parte de un jugador cuyo rendimiento ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a sacar realmente el Real Madrid de él? Al menos sí tiene los rasgos de un jugador «de Mourinho», por su energía y agresividad. El Real ahora también se encuentra con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que está claro que algo tendrá que pasar en materia de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el principal beneficiado de este movimiento, Cucurella ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y se ha unido a uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, al haberse desilusionado con la manera en que BlueCo estaba llevando sus negocios en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atlético de Madrid. No sorprende, por tanto, que el acuerdo se cerrara tan rápido, con Cucurella presuntamente diciendo que sí de inmediato cuando el Real llamó a su puerta. Teniendo en cuenta que aparentemente era una apuesta de Mourinho, tiene muchas opciones de consolidarse también como un jugador clave, con Carreras entrando y saliendo previsiblemente del once del portugués. Sin embargo, a la vista de la elevada cifra del traspaso, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa impaciencia del Bernabéu se le eche encima, especialmente teniendo en cuenta sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp que llegó por solo 8 millones de libras procedente del Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, motivo por el que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado invernal si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una dura campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson se van a echar mucho de menos en Merseyside. De hecho, entre la afición preocupa ahora que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque una caída aún mayor del nivel la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó fichar a Robertson en enero, obviamente, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de fracturarse el tobillo, claro, pero los Spurs seguían teniendo para elegir a Destiny Udogie y al polivalente Djed Spence, mientras que el joven brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario descompuesto, y desde luego puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que haya llegado finalmente gratis es un pequeño extra positivo, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado a la condición de segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que aparentemente los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en una forma aceptable a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía opciones aparte de los Spurs, y la Juventus estaba entre los clubes de los que se decía que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que apenas evitó el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, puede que Robertson considere ahora que el Tottenham es una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el pasado verano antes de permitir tardíamente que se uniera al Liverpool. Por triste que pueda parecer, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle marcharse en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la perturbación provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle se ha movido, por tanto, con rapidez para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un delantero trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. Las Urracas ya no pueden ofrecer fútbol de la Liga de Campeones a los posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir a Isak fuera de St James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en disposición de gastar grandes cantidades en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus bien documentados problemas para ajustarse a las estrictas normas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería demostrar sin duda ser una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición de los tres de arriba y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial y, por tanto, hacer que el precio se vea con mejores ojos, mientras que también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Liga de Campeones de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más probabilidades de darle a Flick lo que quiere de un extremo, y cobrará menos que Rashford, había opciones de mejor relación calidad-precio en otros lugares, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: De lo que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente durante los últimos dos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba claramente tiempo persiguiendo. Él mismo admitió que los anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad y al que también apoyaba de niño, le hicieron cambiar de idea, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern reculó comprensiblemente ante el precio exigido y ahí reside ahora el gran reto al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo repleto de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado un total combinado de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle