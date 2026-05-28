Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
GOAL

Traducido por

Los 20 fichajes de la Premier League que más decepcionaron en la temporada 2025/26

Opinion
Premier League
A. Isak
F. Wirtz
M. Kerkez
J. Frimpong
N. Woltemade
A. Elanga
Y. Wissa
J. Gittens
A. Garnacho
L. Delap
H. Elliott
X. Simons
T. Reijnders
J. Trafford
B. Johnson
T. Dibling
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Manchester City
Tottenham
Aston Villa
Everton
Crystal Palace
Leeds
Nottingham Forest
FEATURES

La Premier League 2025/26 acabó con sorpresas. El Arsenal superó al Manchester City por el título, y los puestos europeos y el descenso se definieron en la última jornada.

Como cada año, los nuevos fichajes fueron clave, pero hallar joyas ocultas se vuelve más difícil: el talento se detecta antes en todo el mundo. Además, invertir fuerte en grandes nombres implica enorme presión; si un fichaje caro no rinde, se convierte al instante en el centro de todas las miradas.

Precisamente eso ocurrió esta temporada con varios fichajes importantes. Algunos de los más caros y comentados decepcionaron bastante. Por ello, la redacción de Voetbalzone ha elaborado una lista con los veinte fichajes más decepcionantes de la Premier League, valorando rendimiento, expectativas y relación calidad-precio.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    20. Facundo Buonanotte (Chelsea y Leeds United) – cedido

    Nuestra lista arranca con un jugador que, en una sola temporada, sumó dos fichajes fallidos. Facundo Buonanotte brilló el año pasado en el Leicester City, así que parecía lógico que el recién ascendido Leeds United lo quisiera fichar en agosto al Brighton.

    Sin embargo, justo antes de la firma, el Chelsea irrumpió y lo llevó a Stamford Bridge. Rápidamente surgieron dudas: ¿encajaría en un club de ese nivel? ¿Había sitio para él en una plantilla repleta de centrocampistas ofensivos y extremos?

    Las dudas se confirmaron: debutó con el Chelsea y fue sustituido al descanso; no volvió a jugar en la Premier.

    En enero el Leeds lo cedió de nuevo, pero tampoco allí despegó: solo jugó dos breves partidos como suplente en la Premier y pronto quedó fuera de las convocatorias.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-EVERTONAFP

    19. Evann Guessand (Aston Villa) – 30 millones de euros

    Pese a las restricciones financieras de las Reglas de Beneficios y Sostenibilidad (PSR), el Aston Villa invirtió unos 30 millones de euros en el delantero Evann Guessand, fichado del Niza.

    Sin embargo, no rindió: jugó trece partidos en la Premier sin marcar ni asistir. En enero fue cedido al Crystal Palace, y con cuatro años de contrato por delante su futuro en el Villa parece incierto.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    18. Jeremie Frimpong (Liverpool) – 34 millones de euros

    Es cada vez más evidente que las enormes sumas que el Liverpool gastó en fichajes el verano pasado no han surtido el efecto deseado. Sin embargo, quizá Jeremie Frimpong merezca aún algo de compasión.

    Las lesiones le han mantenido fuera de los terrenos de juego y le han impedido coger ritmo desde su llegada a Anfield.

    Además, cuando estuvo en forma, el técnico Arne Slot prefirió a Dominik Szoboszlai y Curtis Jones en el lateral derecho.

    Parece que rinde mejor como extremo derecho que como defensa, y si quiere ser el sucesor de Mohamed Salah, aún le queda mucho camino.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    17. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) – 60 millones de euros

    Durante mucho tiempo pareció que Xavi Simons iría al Chelsea, pero finalmente el Tottenham lo fichó tras quedarse sin otros objetivos como Morgan Gibbs-White y Eberechi Eze.

    Su primera temporada en Inglaterra no fue un éxito: mostró destellos de calidad, pero nunca despuntó.

    Acabó con solo dos goles y cinco asistencias antes de que una grave lesión de rodilla en abril acabara con su temporada.

    Aun así, sus destellos de calidad sugieren que puede triunfar en el norte de Londres, pero el Tottenham debe enderezar su rumbo antes de planificar su futuro.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    16. Tijjani Reijnders (Manchester City) – 53 millones de euros

    Tijjani Reijnders llegó al Manchester City este verano como el fichaje más caro y empezó con buen pie en la Premier League: en su debut ante el Wolverhampton marcó un gol y dio una asistencia. Sin embargo, esa fue su mejor actuación de la temporada.

    Poco a poco fue perdiendo protagonismo y, desde febrero, apenas ha jugado en la Premier League.

    Con cinco goles y dos asistencias, sus números quedaron lejos de los logrados en la Serie A. Ahora, con el nuevo entrenador, Enzo Maresca, confía en tener más oportunidades y triunfar en el City.

  • Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    15. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) – 30 millones de euros

    Arnaud Kalimuendo se había labrado durante años una reputación de goleador fiable en Francia, lo que llevó al Nottingham Forest a ficharlo el verano pasado. Sin embargo, en el City Ground pronto pasó a un segundo plano.

    No fue titular en la primera mitad de la temporada y sumó solo 88 minutos en nueve sustituciones, así que en enero fue cedido al Eintracht de Fráncfort. El Forest confía en que el club alemán lo fiche de forma definitiva.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14. Brennan Johnson (Crystal Palace) – 40 millones de euros

    Brennan Johnson acabó la temporada pasada como héroe del Tottenham tras dar al club su primer título europeo en 41 años con el gol de la victoria en la final de la Europa League.

    Sin embargo, con la salida de Ange Postecoglou y la llegada de Thomas Frank, el galés perdió pronto la titularidad y se marchó al Crystal Palace en enero en busca de minutos.

    Sin embargo, en 18 partidos de la Premier League aún no ha marcado y solo ha dado una asistencia.

    El nuevo técnico del Palace tendrá la tarea de devolverle la confianza tras una temporada decepcionante.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    13. Nick Woltemade (Newcastle United) – 76 millones de euros

    El verano pasado el Newcastle fichó a Nick Woltemade para reemplazar a Alexander Isak. El alemán brilló al principio y marcó cuatro goles en sus primeros cinco partidos en la Premier League.

    Sin embargo, su temporada quedó marcada por un momento doloroso: un autogol en diciembre contra el Sunderland que costó el derbi del Wear-Tyne.

    Una semana después marcó dos tantos al Chelsea, pero luego encadenó diecisiete partidos de liga sin anotar. No volvió a ver puerta hasta mayo, frente al West Ham.

    Además, el técnico Eddie Howe le usó cada vez más como centrocampista, lo que cuestiona su confianza en él como referente ofensivo.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    12. Dan Ndoye (Nottingham Forest) – 40 millones de euros

    Dan Ndoye comenzó soñando en el Nottingham Forest: marcó en su debut ante el Brentford y una semana después asistió contra el Crystal Palace. Sin embargo, esas fueron sus únicas aportaciones directas a goles en la Premier League.

    Desde el 6 de diciembre no volvió a ser titular en la liga.

    Sus minutos más relevantes llegaron en la Europa League, donde el Forest alcanzó las semifinales. Ahora, con la probable ausencia del club en Europa la próxima temporada, Ndoye podría marcharse.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    11. James Trafford (Manchester City) – 31 millones de euros

    James Trafford parecía fichar por el Newcastle, pero el Manchester City activó su cláusula de recompra con el Burnley.

    Al principio todo encajaba: con Ederson a punto de marcharse, parecía su oportunidad para ser titular en el City y competir con Jordan Pickford en la selección inglesa.

    Sin embargo, tras un debut convulso en casa ante el Tottenham, cayó en la jerarquía con la llegada de Gianluigi Donnarumma.

    Desde agosto no ha vuelto a jugar en la Premier, aunque contribuyó a dos títulos coperos. Todo indica que este verano buscará una salida para recuperar la titularidad.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10. Milos Kerkez (Liverpool) – 46 millones de euros

    El Liverpool fichó a Milos Kerkez del Bournemouth el verano pasado para sustituir a Andy Robertson, pero la afición aún no se convence del lateral izquierdo húngaro.

    En el partido inaugural, Antoine Semenyo se burló de él, y desde entonces los rivales lo han señalado como el punto débil de la zaga.

    Aunque ha mejorado, aún le falta mucho para alcanzar el nivel de Robertson.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP

    9. Florian Wirtz (Liverpool) – 115 millones de euros

    El Liverpool superó el verano pasado a Bayern de Múnich y Manchester City para fichar a Florian Wirtz por unos 115 millones de euros, entonces el traspaso más caro de su historia.

    Las expectativas eran enormes, pero su primera temporada en Inglaterra resultó decepcionante: dio su primera asistencia en la Premier League en diciembre y tardó varias semanas más en marcar su primer gol.

    El alemán sufrió la intensidad física de la Premier, y Arne Slot no encontró la fórmula para hacerle brillar. Con cinco goles y cuatro asistencias, quedó lejos de las expectativas de la afición.

  • Liverpool v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    8. Tyler Dibling (Everton) – 40 millones de euros

    A pesar de la dramática temporada del Southampton en 2024/25, Tyler Dibling destacó por su audacia y creatividad en ataque. Varios clubes se interesaron en él.

    Everton ganó la pugna por ficharlo, pero su primera temporada en Goodison Park no fue un éxito: solo fue titular en cuatro partidos de Liga y apenas jugó desde febrero, con una breve entrada en el descuento ante el Burnley.

    Además, el posible regreso de Jack Grealish cedido por el Manchester City tampoco le favorece.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7. Liam Delap (Chelsea) – 34 millones de euros

    La maldición de la camiseta ‘9’ del Chelsea sigue viva. Liam Delap llegó con expectativas, pero apenas marcó un gol en 27 partidos de la Premier.

    El Chelsea pagó una buena suma para ficharlo del Ipswich Town, pero el delantero solo logró un gol en 27 partidos de la Premier League.

    Una lesión en el tendón de la corva en agosto le marginó dos meses y le impidió entenderse con sus compañeros.

    Aun así, siguió fallando: falta de acierto, frustraciones y cierta indisciplina marcaron su debut en el club.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    6. Alejandro Garnacho (Chelsea) – 46 millones de euros

    Alejandro Garnacho comenzó la temporada en un segundo plano en el Manchester United tras discutir con el entrenador Rubén Amorim después de la final de la Europa League 2025.

    Aun así, el Chelsea pagó unos 46 millones de euros por el argentino, conocido en el United por su capacidad para desatar el juego.

    Sin embargo, su llegada al Chelsea no mejoró su situación: marcó un solo gol en la Premier League, en octubre, y dio cuatro asistencias.

    Sus mejores actuaciones llegaron en copas, pero los aficionados criticaban su actitud, ética de trabajo y bajo rendimiento.

  • Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5. Anthony Elanga (Newcastle United) – 60 millones de euros

    Anthony Elanga brilló en el Nottingham Forest 2024/25. Su velocidad y juego directo desbordaron defensas y ayudaron al equipo a aspirar a Europa.

    El Newcastle esperaba sumar ese mismo desequilibrio a la plantilla de Eddie Howe, pero, desde su costoso fichaje por St. James’ Park, Elanga ha perdido completamente su forma.

    En dos temporadas con los ‘Tricky Trees’ participó en 31 goles y asistencias en la Premier; con los ‘Magpies’ aún no ha marcado y solo ha dado una asistencia, en noviembre.

    Pese a su alto coste, ha sido titular en menos de la mitad de los partidos ligueros del Newcastle, reflejo de su bajo rendimiento.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    4. Harvey Elliott (Aston Villa) – cedido

    Esta debía ser la temporada en la que Harvey Elliott demostrara cada semana su talento en la Premier League.

    Tras ser elegido mejor jugador de la Eurocopa Sub-21, que ganó Inglaterra, Elliott buscaba minutos. Por eso, la cesión del Liverpool al Aston Villa parecía perfecta.

    Sin embargo, el técnico Unai Emery tenía otros planes: el club debía pagar unos 40 millones de euros si Elliott jugaba diez partidos de Liga, así que el entrenador prefirió no asumir ese coste.

    Como consecuencia, Elliott desapareció casi por completo de Villa Park: solo jugó cuatro partidos de la Premier League y, desde principios de octubre, apenas entró en la convocatoria.

    En enero, por las normas de la FIFA, no pudo fichar por otro club europeo y acabó pasando medio curso en el banquillo. Más tarde, Emery calificó la situación de «dolorosa para todos los implicados».

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3. Jamie Gittens (Chelsea) – 56 millones de euros

    Jamie Gittens llegó a ser llamado «el nuevo Jadon Sancho», en parte porque ambos se formaron en la cantera del Manchester City y se dieron a conocer en el Borussia Dortmund.

    Sin embargo, al igual que Sancho, Gittens también lucha por trasladar su buen rendimiento de la Bundesliga a la Premier League.

    El Chelsea ya tenía muchos extremos, así que corría el riesgo de quedar relegado. Antes de su lesión en el tendón de la corva en enero, solo fue titular en cinco partidos de liga, lo cual decepcionó.

    Con 21 años, el jugador afronta una temporada clave bajo la dirección de Xabi Alonso.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    2. Yoane Wissa (Newcastle United) – 58 millones de euros

    El turbulento mercado de fichajes del Newcastle se señala como causa principal de su decepcionante temporada: de ser quinto el año pasado pasó a quedar en la zona media de la tabla.

    Entre los fichajes, Yoane Wissa decepcionó más: marcó diecinueve goles con el Brentford la temporada pasada, pero en el Newcastle no mostró nada.

    Llegó lesionado tras una huelga en la pretemporada para forzar su fichaje y no debutó hasta diciembre por problemas de rodilla.

    Marcó su primer gol en la Premier con los ‘Magpies’ ese mismo mes, pero luego desapareció: desde el 7 de febrero no vuelve a ser titular. Es probable que su etapa en Newcastle haya terminado tras el Mundial con la República Democrática del Congo.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1. Alexander Isak (Liverpool) – 144 millones de euros

    El Liverpool batió el récord británico de traspaso al fichar a Alexander Isak. La operación se alargó todo el verano y se cerró el último día tras la negativa del sueco a entrenar con el Newcastle.

    Sin embargo, en Liverpool las cosas no funcionaron desde el principio. Isak sufrió lesiones —en diciembre se fracturó la tibia ante el Tottenham—, pero eso no justifica que marcara solo tres goles en catorce partidos de la Premier League.

    Cuando estuvo en forma, apenas participó en el juego. El sistema de Arne Slot no se adapta a sus cualidades. Si no mejora rápido la próxima temporada, podría convertirse en uno de los mayores fracasos de la historia de la Premier League.

  • Los mejores fichajes de la Premier League y el Equipo del Año

    ¿Quieres ver más listas? Consulta estos artículos:

    - Los 20 mejores fichajes de la Premier League 2025/26

    - El Equipo del Año de la Premier League

    - Los 15 mejores fichajes de la Eredivisie 2025/26

    - Los 10 fichajes de la Eredivisie que más decepcionaron

    - El Equipo del Año de la Eredivisie

    - Valoraciones de temporada de los jugadores del Ajax

    - Valoraciones de la temporada de los jugadores del Feyenoord

    - Valoraciones de la temporada de los jugadores del PSV