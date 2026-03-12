Los 10 perfectos: Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde y los 20 jugadores que han obtenido la excepcional puntuación de 10/10 de L'Equipe

Durante años, el PSG fue el hazmerreír de la Liga de Campeones. A pesar de dominar en Francia y contar con los dos futbolistas más caros de la historia, Neymar y Kylian Mbappé, el PSG solía fracasar estrepitosamente en Europa. Sin embargo, en la temporada 2024-25, tras la marcha de Mbappé, surgió un nuevo PSG, repleto de jóvenes talentos que jugaban con una energía impulsada por el entrenador Luis Enrique.
Su recompensa fue la primera Copa de Europa, que se selló con estilo con una victoria por 5-0 sobre el Inter en la final. Desire Doue fue protagonista en Múnich, ya que asistió en el primer gol de Achraf Hakimi antes de marcar dos él mismo, convirtiéndose así en el primer jugador en contribuir directamente a tres goles en una final de la Liga de Campeones. El jugador de 19 años jugó con la defensa del Inter durante los 67 minutos que estuvo en el campo, en lo que fue una actuación virtuosa de un jugador que tenía el mundo a sus pies.
Cabe destacar también que Luis Enrique recibió una puntuación de 10/10 por parte de L'Equipe, al convertirse en el primer entrenador en ganar un triplete europeo con dos clubes diferentes.