Los 10 perfectos: Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde y los 20 jugadores que han obtenido la excepcional puntuación de 10/10 de L'Equipe

Los primeros jugadores en conseguir un 10 perfecto fueron las estrellas francesas Sauzee y Martini. Tras un empate sin goles en el partido de ida de la final del Campeonato de Europa Sub-21 contra Grecia, Les Bleus recibieron a sus rivales en Besançon y se aseguraron una famosa victoria.

Sauzee fue fundamental, con dos goles, mientras que Martini realizó una serie de grandes paradas para mantener a su equipo por delante.

Ambos tendrían carreras legendarias: el primero acumuló más de 500 partidos de liga y marcó 102 goles desde la defensa y el centro del campo. Martini se convertiría en una leyenda del Auxerre y pasaría al fútbol senior a nivel internacional antes de convertirse en entrenador de porteros de la selección francesa.