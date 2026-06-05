Lorius Karius y Edin Dzeko reciben ofertas de renovación tras contribuir, como exjugadores del Liverpool y del Manchester City, al ascenso de un equipo de segunda división a la Bundesliga

El Schalke negocia la renovación de Karius, clave en el ascenso del club, según Sky Sport. El exguardameta del Liverpool, fichado en enero de 2025, se consolidó rápidamente como pieza fundamental del equipo.

De 32 años, el portero dejó la portería a cero en 13 de sus 30 partidos y encajó solo 24 goles. Las conversaciones avanzan rápido y el club quiere recompensar su rendimiento y liderazgo. Karius desea quedarse en Gelsenkirchen pese al interés de equipos de la Serie A y ansía volver a jugar en la Bundesliga.