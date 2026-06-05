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Loris Karius y Edin Dzeko reciben ofertas de renovación tras contribuir, como exjugadores del Liverpool y del Manchester City, al ascenso de un equipo de segunda división a la Bundesliga
El Schalke se hace con los héroes del ascenso
El Schalke negocia la renovación de Karius, clave en el ascenso del club, según Sky Sport. El exguardameta del Liverpool, fichado en enero de 2025, se consolidó rápidamente como pieza fundamental del equipo.
De 32 años, el portero ayudó al club a tener una de las mejores defensas de la categoría, con 13 porterías a cero y solo 24 goles encajados en 30 partidos. Las conversaciones avanzan rápido y el club quiere recompensar su rendimiento y liderazgo. Karius desea quedarse en Gelsenkirchen pese al interés de equipos de la Serie A y ansía volver a competir en la Bundesliga.
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También quiere conservar al veterano delantero.
Dzeko ha recibido una oferta de renovación tras su impacto inmediato desde su llegada en enero. El veterano marcó seis goles y dio tres asistencias en 11 partidos, lo que ayudó al Schalke a ascender. Según informes, el club ya le presentó una nueva oferta para retenerlo de cara a la próxima Bundesliga. Sin embargo, el delantero bosnio se encuentra centrado en representar a Bosnia-Herzegovina en el Mundial y se espera que posponga su decisión hasta después del torneo.
El Schalke premia a los jugadores que han logrado el ascenso
Las renovaciones propuestas muestran la voluntad del Schalke de conservar el núcleo del equipo que logró el ascenso. Ambas ofertas mejoran las condiciones económicas, pero el club quiere mantener su estructura salarial. Si se cierra el acuerdo, Karius será uno de los mejor pagados del Schalke. Su resurgimiento en Alemania, tras su difícil etapa con pocas oportunidades en el Newcastle United, es uno de los mayores éxitos del club.
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El Schalke sigue preparándose para su regreso a la máxima categoría
El anuncio oficial del nuevo contrato de Karius podría llegar en breve, ya que el Schalke está ultimando los detalles del acuerdo. El futuro de Dzeko quizá no se resuelva hasta que termine sus compromisos con la selección.
En cualquier caso, el club planea fichar más delanteros este verano para consolidarse en la Bundesliga y evitar el descenso.