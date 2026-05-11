«Lo único seguro para un entrenador del Chelsea es que acabará siendo despedido»: Ruud Gullit explica por qué grandes entrenadores como Pep Guardiola, Jürgen Klopp y José Mourinho rechazarían a los Blues

Gullit lo admite: el legendario holandés ve desde la distancia cómo el Chelsea atraviesa una difícil temporada 2025-26 que podría dejarlo fuera de las competiciones europeas.

En solo un año pasaron de ganar la Conference League y el Mundial de Clubes, y de clasificarse para la Champions, a estar novenos en la Premier.

Los ambiciosos propietarios siguen invirtiendo fuerte en fichajes, pero se duda de una filosofía que prioriza el potencial sobre el pedigrí.