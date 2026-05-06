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«Lo tiene todo para triunfar»: Casemiro afirma que el «sensacional» Michael Carrick «se merece totalmente» ser el entrenador titular del Manchester United
El impacto transformador de Carrick en Old Trafford
Desde que Carrick reemplazó a Rubén Amorim en enero, el Manchester United ha cambiado su temporada. Al asumir el cargo, el equipo estaba sexto en la Premier League con 31 puntos en 20 partidos; ahora ha logrado 10 victorias y 2 empates en 14 encuentros.
En 14 partidos ha sumado 10 victorias y 2 empates, con solo dos derrotas ante Leeds y Newcastle. Esta racha le ha asegurado un puesto en la próxima Liga de Campeones.
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El elogioso respaldo de Casemiro
Casemiro, que ha brillado bajo el entrenador interino, cree que la directiva debería elegir al próximo técnico con facilidad. «En mi opinión, se lo merece totalmente [el puesto en el Manchester United]; ya ha demostrado sus cualidades para ser entrenador del Manchester United», declaró Casemiro a João Castelo-Branco, de ESPN Brasil.
«Elegir no me toca a mí, sino al club. Pero, si pudiera opinar, diría que se lo merece y que tiene toda la confianza del club. La temporada es larga, pero desde su llegada ha hecho un trabajo increíble y, con más tiempo, tiene todo lo necesario para ser un gran entrenador del Manchester United».
Una lección magistral sobre cómo gestionar el centro del campo
El legendario centrocampista Carrick ha dejado huella en el veterano brasileño. Casemiro, autor de nueve goles en la Premier League este curso, atribuye parte de su éxito a la trayectoria de Carrick como icono del club. «Es un entrenador que conoce el club, que fue ídolo, que jugó mucho, ganó títulos aquí y sabe lo que es el Manchester United», añadió Casemiro.
Llegó en plena temporada complicada, con partidos difíciles que no invitaban a la confianza, y aún así logró cambiar el rumbo del club y el mío en particular, sobre todo porque también fue mediocampista. Llegó, cambió el club y también a mí, sobre todo por ser un exjugador, un centrocampista. Me alegra su éxito, es una persona sensacional y se merece todo lo bueno que le pasa».
- AFP
A por todas
A pesar de su admiración por Carrick, Casemiro confirmó que dejará Old Trafford al final de la temporada. El exmadridista quiere irse por todo lo alto, aunque cree que el club debe aspirar a más que al tercer puesto. Insistió en que la clasificación para la Liga de Campeones es el mínimo para un club como el United.
Concluyó: «En el United hay que pensar siempre en ganar títulos. A mí siempre me ha gustado ganar, así que esta temporada no es ideal, pero es buena dada la situación. Pero insisto: debemos pensar en títulos; el United no puede conformarse con el tercer puesto. Siempre debemos aspirar a lo más alto de la tabla».