¡Lo tenían previsto como delantero! Se desvela la curiosa historia del fichaje fallido de Niklas Süle

En aquel entonces, Süle jugaba en las categorías inferiores del SV Darmstadt 98 y ya había acordado su traspaso al club.

Sin embargo, el fichaje se frustró porque Süle no consiguió plaza en la escuela Bertolt-Brecht, vinculada al FCN, y sus padres decidieron no mudarse a Franconia.

Curiosamente, en Núremberg iba a actuar como delantero en formación. Finalmente fichó por el TSG Hoffenheim.