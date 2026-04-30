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«Lo que yo entendí no sucedió»: Mauricio Pochettino insiste en que su salida del Chelsea fue «una decisión mía» tras un desacuerdo con los propietarios
La realidad de la salida de Stamford Bridge
Pochettino afirmó que su salida del Chelsea en mayo de 2024 fue una decisión personal motivada por un desacuerdo sobre la dirección del club. En una entrevista con Gary Neville en «The Overlap», el actual seleccionador de Estados Unidos explicó que la realidad del proyecto no se correspondía con las conversaciones iniciales que mantuvo con la directiva.
«Lo que yo entendí no se cumplió después. Quizá me equivoqué», admitió. «Al llegar, el equipo era duodécimo en la Premier y no disputaba ninguna competición europea. Además, el club atravesaba un cambio de propiedad y había que establecer prioridades».
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Un choque de visiones y filosofías futbolísticas
El argentino destacó que el equipo iba por buen camino tras un buen final de la temporada 2023-24. Sin embargo, cuando quedó claro que los directores deportivos y la propiedad tenían una perspectiva diferente sobre los progresos realizados, Pochettino decidió que era el momento de separarse, en lugar de comprometer sus principios como entrenador.
Pochettino declaró: «Me siento decepcionado porque, en nuestra valoración, estábamos en un proceso normal para construir algo sólido. Quedamos sextos tras ganar los últimos cinco o seis partidos, llegamos a la final de la Carabao Cup y a la semifinal de la FA Cup contra el Manchester City. En ambos merecimos ganar, pero por diversos factores no lo logramos. Aun así, íbamos por buen camino. Cuando nuestras ideas ya no coincidieron, decidimos separarnos para que el club hiciera lo que considerara. No me quejo, la decisión de irme fue mía».
Los datos frente al factor humano
Uno de los principales desacuerdos es la fuerte dependencia del Chelsea de los datos en su estrategia de fichajes y gestión. Pochettino, técnico que valora su capacidad para gestionar personas, advirtió que el aspecto «analógico» del juego se está perdiendo en el enfoque moderno y digital que prefiere la directiva.
«A veces subestimamos lo analógico», explicó Pochettino. «En tecnología, lo digital ha dejado lo analógico en el olvido, pero en el fútbol no es así. Hay cosas que los datos no miden; conserva una mística que no se puede identificar. Les he dicho: “Si pudieran predecir si un jugador rendirá en un nuevo entorno, serían los más ricos del mundo”. Pero eso no existe: hay que intuir. No basta con datos de tiros, sprints o saques de banda. Hay cosas que la ciencia no puede medir; el fútbol es pura emoción y no se puede descartar».
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Las estructuras de poder y el camino por delante
Al reflexionar sobre la estructura del club, Pochettino sugirió que los modelos más exitosos, como el del Manchester City bajo Pep Guardiola, exigen que el entrenador principal participe en todas las decisiones importantes. Indicó que las abarrotadas salas de juntas y los departamentos basados en datos del Chelsea pueden, a veces, ignorar la necesidad básica de una conexión humana entre el entrenador y su plantilla.
«El entrenador no puede quedarse al margen y decir: “Sí, tú solo entrenas al equipo”, porque hay demasiadas cosas en marcha», añadió Pochettino. «Para que los jugadores rindan, necesitan sentirse vinculados a los entrenadores. Si no es así, es difícil. Es necesario que haya una conexión emocional entre los jugadores y los entrenadores. Tras nuestra llegada, quedó más clara la gestión de personas en el club. Existe un plan muy distinto al que había con Roman Abramovich. En un nuevo proyecto lo esencial es explicarlo, mostrar qué queremos lograr y cómo llegaremos. En el fútbol es difícil de explicar porque la gente solo mira los resultados, y eso ocurre porque hay demasiada gente tomando decisiones. Se lo dije a mi antiguo presidente, Nicola Cortese, en el Southampton, y lo puse en el tablón de mi despacho: «El fútbol no es un negocio cualquiera». No se puede comparar con otro negocio, y a veces la gente no lo entiende. Tienen que explicar el plan».