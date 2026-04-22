«Lo que no entendí en aquel entonces»: la leyenda de la NBA Dirk Nowitzki nos pone la piel de gallina y vuelve a hacer historia en el baloncesto

Sin embargo, todos los honores y títulos, explicó Nowitzki con su habitual sencillez, siempre quedan en segundo plano respecto a lo humano. «Las experiencias valen más que los trofeos, las personas valen más que los trofeos y las historias valen más que la riqueza», afirmó el jugador de Würzburg. Por eso, haber recorrido el mundo con la selección de la FIBA hacía especial su ingreso como segundo alemán, tras Detlef Schrempf, al Salón de la Fama.

Por eso resultó desafortunado que el homenaje empezara con un percance: el teleprompter falló y Nowitzki tuvo que leer su discurso desde el móvil durante varios minutos. «Ya había empezado a sudar», admitió después: «Fue una situación bastante estresante». Al final, los técnicos solucionaron el problema, pero Nowitzki no permitió que le estropeara la fiesta. Tras la ceremonia siguió firmando autógrafos, haciéndose selfies y concediendo entrevistas.

Además de sus logros, que allanaron el camino para la generación campeona del mundo liderada por Dennis Schröder, Nowitzki siempre destacó por su cercanía. Una superestrella que, aunque reside en EE. UU., nunca se alejó de su patria alemana. «Siempre ha tenido los pies en la tierra, es un tipo estupendo y un buen amigo», elogió el presidente de la DBB, Ingo Weiss. Nowitzki, añadió, es «un auténtico referente en el baloncesto».