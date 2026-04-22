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«¡Lo puede hacer todo!»: una estrella de La Liga asegura que Rayan Cherki, la revelación del Manchester City, es «mejor» que Lamine Yamal
Una afirmación audaz de la estrella del Villarreal
Aunque Yamal acapara la atención tras su histórico debut con España, Mikautadze asegura que Cherki tiene más talento. Ambos coincidieron en el Lyon y se midieron en competiciones nacionales e internacionales. En un documental de Canal+, el georgiano afirmó que su excompañero supera a Yamal.
- AFP
La versatilidad de la estrella del Manchester City
Para Mikautadze, la variedad en el juego de Cherki lo hace superior al joven español. Aunque Yamal destaca por velocidad y regate, Mikautadze considera que Cherki es más completo en el último tercio.
El delantero del Villarreal añadió que la ausencia de un pie dominante en Cherki marca la diferencia: «A los futbolistas nos gustan los jugadores así. Cherki es mejor que Yamal», concluyó.
«Es capaz de todo»
Mikautadze no se limitó a comparar: destacó las cualidades que hacen de Cherki una pesadilla para los defensas. Recordó que, mientras Yamal aún trabaja su pierna derecha, Cherki es ambidiestro de forma natural y se mueve con facilidad en espacios reducidos.
Mikautadze añadió: «Cherki es Cherki: juega con los dos pies y Yamal aún no tiene eso. Es ambidiestro, tiene visión de juego, marca y hace marcar, lanza faltas... lo tiene todo».
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La vida después de Lyon
Tanto Mikautadze como Cherki dejaron el Lyon en circunstancias distintas. El delantero georgiano admitió que marcharse tras solo un año fue un «recuerdo doloroso». Sin embargo, en España ha recuperado su mejor nivel: ha marcado 11 goles en 36 partidos y ha ayudado al Villarreal a afianzarse en tercera posición de La Liga.
Cherki, fichado este verano, ha brillado en la Premier con cuatro goles y diez asistencias en 27 partidos, y se perfila como titular en el duelo contra el Burnley a mitad de semana.