«Lo peor es que se haya hecho público»: el presidente Florentino Pérez resta importancia a la disputa en el Real Madrid entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni

«No es la primera vez que dos jugadores se pelean aquí», dijo el técnico de 79 años, restando importancia a la disputa entre los dos profesionales del Real Madrid, a raíz de la cual Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico. «Ha habido temporadas en las que los jugadores se peleaban constantemente. ¡Estas cosas pasan!».

Lo que más molestó a Pérez fue que el incidente se hiciera público: «La pelea fue grave, pero peor es que se haya conocido», se quejó. «Siempre hemos tenido disputas, pero nunca se habían hecho públicas».

“La filtración fue peor que la pelea”, insistió. “Los jugadores pueden hacer las paces, tomarse un café, darse la mano. Pero una filtración así es terrible”. Y añadió: “Sabemos quién filtró la información a los medios”.