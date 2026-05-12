«Lo lamentaba»: Roberto De Zerbi promete «besos y abrazos» a Mathys Tel por su loca chilena, que costó un penalti al Leeds ante el Tottenham

El comentarista de Sky Sports Jamie Carragher criticó en «Monday Night Football» la decisión de Tel, quien, según él, vio al rival antes de despejar. El exjugador del Liverpool afirmó: «Es una decisión descabellada de Tel. A veces creemos que, como jugadores, no vemos llegar al rival. Pero él está a punto de decidir y lo ve. Entonces, al darse cuenta de que hay alguien, debe cambiar de idea.

Aún tiene tiempo de rectificar. Al principio creí que no lo había visto, pero sí. Es una decisión muy mala. Estamos hablando de un joven delantero que ha tomado dos decisiones ridículas en este partido».



