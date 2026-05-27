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Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

«Lo hemos conseguido»: Jean-Philippe Mateta, «en un estado de ánimo fantástico» tras llevar al Crystal Palace a su primer título europeo en una reñida victoria contra el Rayo

J. Mateta
Crystal Palace
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Conference League

Jean-Philippe Mateta celebró eufórico el gol que dio al Crystal Palace su primer título europeo, 1-0 ante el Rayo Vallecano. El francés marcó en la segunda parte y selló la noche histórica del club londinense en el Red Bull Arena.

  • Mateta celebra un triunfo histórico

    Mateta, delantero del Crystal Palace, no ocultó su emoción tras marcar el gol que dio a los Eagles el título de la Conference League. “Me siento increíble, ¡lo logramos! Es nuestra primera vez en Europa y lo conseguimos. Ahora solo quiero celebrar con este tipo [Joel Ward]”, declaró a TNT Sports. Su instintiva definición, fea pero efectiva, rompió el partido y escribió la historia de un club que, hasta hace poco, soñaba con un trofeo continental.

    «¡Me siento fantástico! ¡Lo logramos! Es nuestra primera vez en Europa y lo conseguimos. Ahora solo quiero celebrarlo con este chico [Joel Ward]», declaró Mateta a TNT Sports. El delantero fue el héroe de la noche con un remate instintivo, feo pero eficaz, que rompió el empate en la final.

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  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Darlo todo por la victoria

    El partido fue una batalla en la que el Rayo Vallecano llevó al límite físico al equipo de la Premier League. Mateta admitió que la intensidad española exigió hasta la última gota de energía al conjunto de Oliver Glasner para mantener la ventaja tras su gol en la segunda parte.

    «Lo dimos todo. Ya os hablé de su intensidad y ahora estoy cansado, pero por eso ganamos. Siempre estoy con la afición; ellos me apoyan y nosotros jugamos también por ellos», añadió el francés. Su gol llegó tras reaccionar más rápido al disparo de Adam Wharton, que el portero del Rayo despejó a sus pies.

  • Wharton destaca en el centro del campo

    Mateta marcó el gol, pero Wharton dominó el partido. Pese a no ser convocado por Tuchel para el Mundial con Inglaterra, el joven centrocampista dictó el ritmo y controló el juego ante España.

    Casi consigue una asistencia al inicio, pero Tyrick Mitchell cabeceó fuera un pase milimétrico. Finalmente, su disparo lejano generó el caos que Mateta aprovechó para marcar el gol de la victoria.

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    El regalo de despedida perfecto de Glasner

    La victoria es un final de cuento de hadas para el entrenador Glasner, que ha cambiado la suerte del club. Tras ganar la FA Cup contra el Manchester City un año antes, este éxito europeo confirma su legado como uno de los técnicos más exitosos de la historia del Palace.

    Pese a fallar ocasiones, con un falta de Yeremy Pino que golpeó ambos postes, el equipo mantuvo la portería a cero gracias a su sólida defensa. Ahora, mientras los jugadores celebran, se destaca el increíble salto de ganar la copa nacional a ser campeones de Europa en solo doce meses.