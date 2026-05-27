Getty Images Sport
Traducido por
«Lo hemos conseguido»: Jean-Philippe Mateta, «en un estado de ánimo fantástico» tras llevar al Crystal Palace a su primer título europeo en una reñida victoria contra el Rayo
Mateta celebra un triunfo histórico
Mateta, delantero del Crystal Palace, no ocultó su emoción tras marcar el gol que dio a los Eagles el título de la Conference League. “Me siento increíble, ¡lo logramos! Es nuestra primera vez en Europa y lo conseguimos. Ahora solo quiero celebrar con este tipo [Joel Ward]”, declaró a TNT Sports. Su instintiva definición, fea pero efectiva, rompió el partido y escribió la historia de un club que, hasta hace poco, soñaba con un trofeo continental.
«¡Me siento fantástico! ¡Lo logramos! Es nuestra primera vez en Europa y lo conseguimos. Ahora solo quiero celebrarlo con este chico [Joel Ward]», declaró Mateta a TNT Sports. El delantero fue el héroe de la noche con un remate instintivo, feo pero eficaz, que rompió el empate en la final.
- Getty Images Sport
Darlo todo por la victoria
El partido fue una batalla en la que el Rayo Vallecano llevó al límite físico al equipo de la Premier League. Mateta admitió que la intensidad española exigió hasta la última gota de energía al conjunto de Oliver Glasner para mantener la ventaja tras su gol en la segunda parte.
«Lo dimos todo. Ya os hablé de su intensidad y ahora estoy cansado, pero por eso ganamos. Siempre estoy con la afición; ellos me apoyan y nosotros jugamos también por ellos», añadió el francés. Su gol llegó tras reaccionar más rápido al disparo de Adam Wharton, que el portero del Rayo despejó a sus pies.
Wharton destaca en el centro del campo
Mateta marcó el gol, pero Wharton dominó el partido. Pese a no ser convocado por Tuchel para el Mundial con Inglaterra, el joven centrocampista dictó el ritmo y controló el juego ante España.
Casi consigue una asistencia al inicio, pero Tyrick Mitchell cabeceó fuera un pase milimétrico. Finalmente, su disparo lejano generó el caos que Mateta aprovechó para marcar el gol de la victoria.
- Getty Images Sport
El regalo de despedida perfecto de Glasner
La victoria es un final de cuento de hadas para el entrenador Glasner, que ha cambiado la suerte del club. Tras ganar la FA Cup contra el Manchester City un año antes, este éxito europeo confirma su legado como uno de los técnicos más exitosos de la historia del Palace.
Pese a fallar ocasiones, con un falta de Yeremy Pino que golpeó ambos postes, el equipo mantuvo la portería a cero gracias a su sólida defensa. Ahora, mientras los jugadores celebran, se destaca el increíble salto de ganar la copa nacional a ser campeones de Europa en solo doce meses.