«¡Lo ha echado todo a perder!» A una gran promesa alemana le espera un fiasco en su traspaso e incluso acabar en la grada

«Se ha jugado todo», sentencia la revista Sport Bild. Tras perder la final de la Copa de Europa contra el Aston Villa, el Friburgo le comunicó a Atubolu que, al rechazar la renovación, ya no volvería a jugar con el equipo.

El club ya fichó a Mio Backhaus, procedente del Werder Bremen por un récord de doce millones de euros, y como suplente tendrá a Florian Müller. Si Atubolu no encuentra equipo, podría quedarse en la grada.

Para el SCF no hay marcha atrás, pues consideran que Atubolu se comportó de forma poco respetuosa durante las largas negociaciones del contrato. La decepción con Atubolu fue mayor tras los errores que cometió en su primera temporada en la Bundesliga 2023/24, pese a que el club siempre lo respaldó.