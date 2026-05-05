Al respecto, el presidente del FCB declaró en una entrevista con DAZN: «A Hakimi lo ficharían inmediatamente, porque encajaría muy bien en nuestro equipo».
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«Lo ficharían sin pensárselo dos veces»: Uli Hoeneß quiere que el Bayern de Múnich fiche a una superestrella del PSG
En el FC Bayern, el lateral derecho está cubierto con Konrad Laimer y Josip Stanisic; no obstante, el futuro del austriaco es incierto, ya que su contrato vence en 2027.
Como Stanisic puede actuar también como central, el club busca una alternativa y su favorito no es Hakimi, sino Givairo Read, joven de 19 años del Feyenoord de Róterdam.
Hace unos años ya se rumoreó que el lateral marroquí interesaba al campeón alemán. En verano de 2020, tras acabar su cesión de dos años en el BVB y regresar al Real Madrid, el Bayern también valoró ficharlo.
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Hakimi se perderá el partido de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich
Finalmente no se cerró el acuerdo y Hakimi fichó por el Inter de Milán, aunque tras una temporada pasó al París Saint-Germain por 68 millones de euros en 2021.
Allí se ha consolidado como uno de los mejores laterales; la temporada pasada fue candidato al Balón de Oro y terminó sexto. Este curso ha jugado 31 partidos, con tres goles y nueve asistencias.
Sin embargo, el lateral derecho se perderá el partido de vuelta de las semifinales de la Champions contra el Bayern este miércoles por una lesión en el muslo sufrida en los últimos minutos del encuentro de ida. Se espera que esté de baja varias semanas.