La verdadera razón detrás de la inminente salida de Salah del Liverpool se ha atribuido de forma sensacionalista a Arne Slot, ya que Mohamed Aboutrika, amigo íntimo del egipcio, ha afirmado que el entrenador «lo ha alejado del equipo». Salah, que ha marcado 255 goles en 436 partidos con los Reds, confirmó el 25 de marzo que esta temporada será la última en el club, a pesar de que aún le queda un año de contrato.

En declaraciones a winwinallsports, su antiguo compañero en la selección egipcia, Aboutrika, fue contundente en su valoración de la situación en Anfield. «Una de las razones por las que Mohamed Salah deja el Liverpool es la presencia de Arne Slot, porque hemos visto problemas en los últimos tiempos… Tú, Slot, has alejado al jugador», afirmó Aboutrika. «Salah solo tenía un contrato de dos años con el Liverpool… Salah quiere trabajar con tranquilidad y disfrutar de la siguiente etapa de su carrera. Salah no necesita ninguna validación por parte de Slot ni de nadie más».







