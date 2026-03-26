¡Lo comparan con Jamal Musiala! Un joven de 15 años rechazó la oferta del FC Bayern y ahora pasa a formar parte del primer equipo de un rival de la Bundesliga

Desde su fichaje por el Union, Güther ha experimentado una evolución impresionante. Tras sus convincentes actuaciones con la sub-17, ascendió a la sub-19. Desde principios de esta semana entrena con los profesionales. Para integrarse en el equipo del entrenador Steffen Baumgart, Güther renunció a participar en los próximos partidos internacionales de la sub-16 contra Italia. En sus nueve partidos disputados hasta la fecha con la sub-16, ha marcado siete goles y ha dado dos asistencias.

Güther está considerado el mayor talento alemán de la generación de 2010. Por su inteligencia de juego, su habilidad en el regate y su instinto goleador, en el Union ya se le compara internamente con Jamal Musiala, según Bild. El director de cantera, Lutz Munack, afirma: «Con sus extraordinarias cualidades en el uno contra uno ofensivo y su ingenio en el juego, puede crear momentos especiales sobre el terreno de juego».

El 8 de abril, Güther celebra su 16.º cumpleaños. A partir de ese momento, teóricamente podría jugar en la Bundesliga, por lo que su primera oportunidad sería el partido fuera de casa contra el 1. FC Heidenheim el 11 de abril. Sin embargo, no podrá convertirse en el jugador más joven de la historia de la Bundesliga: ese récord lo ostenta Youssoufa Moukoko, quien debutó con el Borussia Dortmund en 2020, al día siguiente de cumplir 16 años.