Trundle está convencido de que los famosos miembros del consejo pueden tener algo que celebrar, y el héroe de culto del Swansea, hablando en asociación con WouldYouBet.com, dijo a GOAL al ser preguntado si es posible un regreso a la máxima categoría para un club que cayó al Championship en 2018: «Sí creo que, con la llegada ahora de [Vitor] Matos, ha sido brillante en el entorno del club. Creo que esta es la primera vez que tenemos una afición que no está dividida. Incluso en los últimos años, para mí probablemente ha estado al 50-50 cuando salgo por la ciudad y escucho hablar a la gente. Pero con el míster ahora, todo el mundo está con él.

«Creo que los fichajes que estamos haciendo, aunque probablemente no sean nombres conocidos y mucha gente del fútbol no los conozca, nos ha ido bien a lo largo de los años descubriendo a esos jugadores.

«Lo que me gusta de lo que hemos hecho esta temporada es que no hemos salido a fichar a ocho o nueve jugadores para rellenar la plantilla. Estamos pensando en traer a alguien por 6 millones de libras, a alguien por 5 millones de libras, algo que antes no habíamos hecho.

«Así que ojalá estos chicos lleguen, se ganen la titularidad y un puesto. Y como ya he dicho antes, con esas dos plazas de play-off que también se abren, sí creo que será una temporada emocionante y creo que nosotros también estaremos ahí peleando».