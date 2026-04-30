Lluvia de mensajes de apoyo tras el importante anuncio sobre su carrera del exjugador del Manchester United Ashley Young

La comunidad futbolística reaccionó rápido a la noticia. Antiguos compañeros del United y rivales internacionales lideraron las celebraciones por su extensa carrera. Con 39 partidos y siete goles con los Tres Leones, la evolución de Young de centrocampista creativo a pilar defensivo ha sido ampliamente elogiada por quienes jugaron a su lado.

El exguardameta del United David de Gea fue uno de los primeros en reaccionar a la noticia de su antiguo compañero de equipo, limitándose a decir: «Menuda carrera».

La leyenda del Liverpool y antiguo rival Jamie Carragher también le expresó su respeto, diciendo: «Enhorabuena por una carrera increíble».

La cuenta oficial de Inglaterra destacó sus 22 años de servicio y añadió: «¡Enhorabuena por una carrera fantástica!».

Su excompañero en United y Everton, James Garner, le dedicó un mensaje personal: «¡El mejor! Enhorabuena, hermano».