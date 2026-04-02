El portero italiano Gianluigi Donnarumma se ha dirigido a los seguidores de la Squadra Azzurra en una emotiva publicación de Instagram tras la derrota en la fase de clasificación para el Mundial contra Bosnia y Herzegovina.
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«Lloré después del partido»: Gianluigi Donnarumma se pronuncia con una emotiva publicación tras la amarga eliminación del Mundial
"«Después del partido lloré. Lloré porque estaba muy decepcionado por no haber llevado a Italia a donde le corresponde. Lloré porque estoy infinitamente triste, al igual que toda la selección Azzurri, de la que soy capitán con orgullo. Y sé que vosotros, los aficionados de nuestra selección, sentís lo mismo», escribió la estrella del Manchester City.
Desde el martes se sabe que la selección italiana no participará en la fase final del Mundial por tercera vez consecutiva. En la final de la repesca, el equipo del seleccionador Gennaro Gattuso cayó por 1-4 en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina. La última participación de Italia en un Mundial se remonta así a hace casi doce años, en la fase final de 2014 en Brasil.
«Una vergüenza para el fútbol»: Gianluigi Donnarumma provocó un escándalo contra Bosnia
A pesar de la decepción, Donnarumma se muestra combativo y lanza un mensaje esperanzador a la afición: «Es cierto que las palabras ya no sirven de mucho ahora mismo. Pero hay algo que siento muy profundamente y que quiero compartir con vosotros: tras esta enorme decepción, debemos encontrar el valor para abrir un nuevo capítulo. Y para ello se necesita mucha fuerza, pasión y convicción. Creed siempre en ello; esa es la fuerza motriz del progreso».
La vida recompensa a aquellos «que lo dan todo, sin reservarse nada. Y es precisamente aquí donde debemos empezar de nuevo. Juntos. Una vez más. Para llevar a Italia de nuevo al lugar que le corresponde», prosiguió el jugador de 27 años.
Donnarumma, que se proclamó campeón de Europa con Italia en 2021, tendrá que seguir esperando su debut en un Mundial. Contra Bosnia y Herzegovina, la estrella del City además provocó un escándalo al romper, durante la tanda de penaltis, la chuleta de su homólogo bosnio, el portero Nikola Vasilj, del FC St. Pauli, lo que provocó un breve forcejeo. A continuación, el portal deportivo bosnio SportsSport criticó duramente a Donnarumma: «Este tipo es una vergüenza para el fútbol: ¡la jugada sin precedentes y desleal de Donnarumma en la tanda de penaltis!».
Gianluigi Donnarumma: Estadísticas de la temporada 2025/26
Juegos
36
Goles en contra
36
Partidos sin encajar goles
14
Minutos jugados
3.240