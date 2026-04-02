«Lloré después del partido»: Gianluigi Donnarumma se pronuncia con una emotiva publicación tras la amarga eliminación del Mundial

A pesar de la decepción, Donnarumma se muestra combativo y lanza un mensaje esperanzador a la afición: «Es cierto que las palabras ya no sirven de mucho ahora mismo. Pero hay algo que siento muy profundamente y que quiero compartir con vosotros: tras esta enorme decepción, debemos encontrar el valor para abrir un nuevo capítulo. Y para ello se necesita mucha fuerza, pasión y convicción. Creed siempre en ello; esa es la fuerza motriz del progreso».

La vida recompensa a aquellos «que lo dan todo, sin reservarse nada. Y es precisamente aquí donde debemos empezar de nuevo. Juntos. Una vez más. Para llevar a Italia de nuevo al lugar que le corresponde», prosiguió el jugador de 27 años.

Donnarumma, que se proclamó campeón de Europa con Italia en 2021, tendrá que seguir esperando su debut en un Mundial. Contra Bosnia y Herzegovina, la estrella del City además provocó un escándalo al romper, durante la tanda de penaltis, la chuleta de su homólogo bosnio, el portero Nikola Vasilj, del FC St. Pauli, lo que provocó un breve forcejeo. A continuación, el portal deportivo bosnio SportsSport criticó duramente a Donnarumma: «Este tipo es una vergüenza para el fútbol: ¡la jugada sin precedentes y desleal de Donnarumma en la tanda de penaltis!».



