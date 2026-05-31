¡Lleva meses sin jugar! Sorprendentemente, se vincula al FC Barcelona con un exdelantero que costó 85 millones

Según Mundo Deportivo, el Barcelona negocia con el Al-Hilal el fichaje definitivo de Joao Cancelo, quien llegó en enero cedido.

Durante las conversaciones por Cancelo, Barça y Al-Hilal habrían mencionado a Núñez, aunque no está claro si la idea de traspaso parte del club azulgrana o del saudí.

El uruguayo, fichado el pasado verano del Liverpool por 53 millones, no juega con el Al-Hilal desde febrero, pues el club lo apartó tras incorporar a Benzema y sobrepasar el límite de extranjeros. Su contrato vence en 2028, pero se rumorea que podría salir este verano, sobre todo tras informar el Mirror que Al-Hilal rescindió su contrato de mutuo acuerdo, lo que le permitiría fichar gratis.

Antes de su salida, el uruguayo había marcado nueve goles y dado cinco asistencias en 24 partidos con el Al-Hilal.