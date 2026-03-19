El seleccionador nacional Julian Nagelsmann ha dado detalles sobre su contacto con Deniz Undav, que vuelve a la selección.
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«Llámame cuando vuelva a estar en la lista de candidatos»: Julian Nagelsmann aclara la situación sobre su contacto con el delantero del VfB Deniz Undav
«No se puede dejar en casa a un delantero con ese promedio —tanto en goles como en asistencias», subrayó Nagelsmann en su rueda de prensa del jueves por la tarde, explicando en primer lugar por qué, dada la buena forma actual de Undav, no tenía más remedio que volver a convocar al delantero del VfB Stuttgart para los próximos partidos internacionales por primera vez desde junio del año pasado. Undav recibió de él en diciembre «una indicación sobre lo que debe hacer, además de marcar goles y dar asistencias, para destacar más», añadió el seleccionador alemán.
Debido a su excelente estado de forma, en las últimas semanas se le había preguntado a Undav en repetidas ocasiones sobre su regreso a la selección alemana. El jugador de 29 años fue noticia con una entrevista en el diario Bild, en la que reveló que no había estado en contacto con Nagelsmann desde el parón invernal. «Tampoco necesita hablar conmigo. Mis argumentos están en el campo. Eso es lo que intento demostrarle. Mientras marque goles, será difícil pasar por encima de mí», declaró Undav a principios de marzo.
Por su parte, Nagelsmann subrayó que entre él y la estrella del VfB «todo va de maravilla». Undav no se había molestado en absoluto por el hecho de que el seleccionador de la DFB no le hubiera llamado entretanto. «Llámame cuando me vuelvas a convocar, sé lo que hay que hacer», le aseguró Undav.
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Deniz Undav tiene actualmente muchas posibilidades de ser titular en el Mundial
Undav no había sido convocado en las tres últimas convocatorias. En septiembre y octubre, una rotura parcial del ligamento medial de la rodilla lo dejó fuera de combate. En noviembre, Undav ya estaba en forma y recuperó rápidamente su nivel tras la baja por lesión, pero Nagelsmann decidió no contar con él en ese momento.
Así, Undav disputó el último de sus seis partidos internacionales hasta la fecha (tres goles) a principios de junio de 2025, cuando salió como suplente en la segunda parte del partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones contra Francia. A pesar de su prolongada ausencia, Undav tiene, según la situación actual, buenas posibilidades de ser titular en la delantera de Alemania en el Mundial de este verano.
Si mantiene su forma en las próximas semanas, Nagelsmann podría dar preferencia a Undav frente a los otros dos delanteros convocados para los partidos internacionales de marzo. Nick Woltemade atraviesa una fase difícil en el Newcastle United, mientras que Kai Havertz, del Arsenal, debe recuperar primero su mejor forma tras unos prolongados problemas de lesiones.
Es muy probable que Undav sea titular en el primero de los dos próximos partidos amistosos, el 27 de marzo en Basilea contra Suiza. Tres días después, la selección alemana se enfrentará a Ghana en Stuttgart. Antes de que comience el Mundial para el equipo de Nagelsmann el 14 de junio con el primer partido de la fase de grupos contra Curazao, aún quedan por disputar otros dos partidos amistosos contra Finlandia (31 de mayo) y Estados Unidos (6 de junio).
Las estadísticas de Deniz Undav esta temporada
Intervenciones
36
Goles
21
Asistencias
12