Tras el empate 1-1 con el Brentford, Liverpool inició la era post-Salah. El extremo egipcio cerró su etapa en Anfield con 380 participaciones en goles en 442 partidos. Su sucesor, Slot, reconoció que el club debe reforzar las bandas para la próxima temporada. El técnico holandés considera clave mantener el peso de los extremos pese al descenso ofensivo del equipo esta temporada.

Su objetivo prioritario es el delantero del RB Leipzig Diomande, quien con 19 años marcó 13 goles y dio 10 asistencias en su temporada de debut. Sin embargo, el club alemán podría pedir más de 100 millones de euros por el joven.