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Liverpool valora a dos delanteros que irán al Mundial como opciones ante la posible salida de Yan Diomande, mientras busca reemplazar a Mohamed Salah
El Liverpool intensifica la búsqueda de un sustituto para Salah
Tras el empate 1-1 con el Brentford, Liverpool inició la era post-Salah. El extremo egipcio cerró su etapa en Anfield con 380 participaciones en goles en 442 partidos. Su sucesor, Slot, reconoció que el club debe reforzar las bandas para la próxima temporada. El técnico holandés considera clave mantener el peso de los extremos pese al descenso ofensivo del equipo esta temporada.
Su objetivo prioritario es el delantero del RB Leipzig Diomande, quien con 19 años marcó 13 goles y dio 10 asistencias en su temporada de debut. Sin embargo, el club alemán podría pedir más de 100 millones de euros por el joven.
- AFP
Los Reds barajan alternativas en la Premier League y la Ligue 1
Según el Telegraph, el Liverpool sigue de cerca al extremo del Newcastle Gordon y a la estrella del PSG Barcola. Gordon, en la mira desde 2024, destaca por su velocidad, versatilidad y experiencia en la Premier. Barcola también gusta en Kirkby. El club valoró ficharlo el año pasado, pero prefirió no bloquear la progresión del canterano Rio Ngumoha. Las salidas de Salah al final de esta temporada y de Luis Díaz la anterior incrementan la urgencia de refuerzos ofensivos.
Slot detalla las prioridades del Liverpool en cuanto a extremos.
Slot admitió que el Liverpool necesita refuerzos en ataque tras la salida de Salah y subrayó la importancia de los extremos en su sistema.
“Todos hablan de los extremos porque Mo se va”, dijo Slot a los periodistas. “Tiene sentido fichar al menos a uno. La temporada pasada lo demuestra: nuestros extremos fueron clave en nuestro éxito”.
«Marcaban y asistían, así que fueron clave en nuestro título liguero. En el fútbol actual se valora cada vez más a los extremos; por eso era tan difícil enfrentarse a nosotros: teníamos peligro por derecha e izquierda».
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Aumenta la presión ante la llegada de un mercado de fichajes crucial
El equipo de fichajes del Liverpool está bajo presión para incorporar delanteros antes del inicio de la temporada. Sea Diomande, Gordon o Barcola, se espera que el nuevo refuerzo recupere la puntería perdida. La cercanía del Mundial puede complicar las negociaciones: unos buenos partidos en la cita internacional podrían disparar el valor de los objetivos del Liverpool este verano.