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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Liverpool es uno de los tres clubes contemplados en la cláusula de rescisión especial de Nico Schlotterbeck, lo que podría llevarse al defensa del Borussia Dortmund este verano

Liverpool
N. Schlotterbeck
Premier League
Real Madrid
Alavés
Primera División
Borussia Dortmund
Bundesliga

El Liverpool es uno de los tres clubes de élite que pueden activar una cláusula de rescisión secreta en el nuevo contrato de Nico Schlotterbeck con el Borussia Dortmund. El defensa alemán firmó hasta 2031, pero esas cláusulas podrían llevarle a Anfield o al Santiago Bernabéu este verano.

  • Detalles de la cláusula de triple afiliación

    La reciente renovación de Schlotterbeck buscaba garantizar su continuidad en el Borussia Dortmund, pero incluye una cláusula de «club de ensueño» que permite su salida por entre 50 y 60 millones de euros. No obstante, esta opción solo se aplica a tres equipos.

    Según SPORT BILD, solo tres equipos están contemplados como destinos para la próxima ventana: Liverpool y Real Madrid son dos de ellos.

    Curiosamente, ninguno presentó una oferta formal antes de la renovación, cuando su precio era menor.



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  • Lothar Matthaus 2025Getty Images

    Matthaus defiende el polémico acuerdo

    La cláusula de salida ha molestado a algunos aficionados del Dortmund, que silbaron al defensa en la reciente derrota ante el Bayer Leverkusen. Sin embargo, la leyenda alemana Lothar Matthäus lo defiende: es lógico para un jugador ambicioso y da al club una ventaja financiera que antes no tenía.

    «Siempre quiso avanzar, pero también está comprometido con el Dortmund. Si el Real Madrid llama, es lógico dejar una rendija abierta», afirmó Matthäus.

  • Un plazo estricto para los fichajes de verano

    La cláusula de rescisión de Schlotterbeck no amenaza al Dortmund todo el verano: vence a mediados de julio, coincidiendo con la final del Mundial.

    Así que Liverpool u otro club interesado deben decidirse en las primeras semanas del mercado.

    Si se activa, el BVB tendría unas seis semanas y más de 50 millones de euros para buscar un sustituto.


  • Nico SchlotterbeckGetty Images

    La mejora de la situación financiera del Dortmund

    Pese al riesgo de perder a una pieza clave, la renovación se ve como una jugada maestra de protección de activos. Al retener a Schlotterbeck hasta 2031, el Dortmund evitó el peligro de que llegara al último año de su contrato. Matthaus señaló que esto ha aumentado su valor de mercado, pese a la cláusula de rescisión.