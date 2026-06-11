¿Listo para el Mundial? La leyenda mexicana Jared Borgetti explica las dificultades de Santiago Giménez en el AC Milan: una temporada sin goles en la Serie A lleva al delantero, que no está en su mejor momento, a un gran torneo

Giménez fichó por el San Siro en febrero de 2025 tras brillar en el Feyenoord: marcó 65 goles en 105 partidos y superó los 20 tantos en cada una de sus dos temporadas completas en De Kuip.

Los grandes clubes europeos se fijaron en él, pero rechazó la Premier League. Escogió el Milan porque lo admiraba de niño.

En su primera mitad de temporada marcó seis goles, pero nunca convenció del todo; se achacó a la adaptación.

Las lesiones le marginaron cinco meses en su primera temporada completa y, sin ritmo ni confianza, marcó solo un gol en la Coppa Italia. Ahora, con la salida de Massimiliano Allegri y las dudas sobre varios veteranos, se habla de otro traspaso para Giménez.