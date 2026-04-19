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¡Lionel Messi y Mohamed Salah quedan fuera! Thiago elige a otros héroes del Barcelona y del Liverpool como sus tres mejores compañeros de equipo
El modelo del Barcelona: Iniesta por encima de Messi
Formado en La Masía, Thiago vivió el apogeo del Barcelona de Guardiola. Aunque muchos señalan a Messi, él eligió a su mejor compañero en el Camp Nou.
En el pódcast de Peter Crouch, el español explicó por qué Andrés Iniesta superó al ocho veces ganador del Balón de Oro. «En el Barcelona tenías desde el portero hasta el delantero», recordó. «Pero la comprensión del juego, esa mezcla de táctica y talento, era de Andrés Iniesta. Teníamos a Messi, Xavi, Busquets... muchos genios. Iniesta jugaba en mi posición y yo me identificaba con él».
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La eficiencia alemana: la genialidad de Philipp Lahm
Thiago llegó al Bayern de Múnich y pasó siete temporadas ganando títulos en la Bundesliga. A pesar de jugar con delanteros explosivos como Franck Ribéry y Arjen Robben, le impresionó más la versatilidad y discreción de Philipp Lahm, especialmente cuando Guardiola lo pasó al medio. El español destacó al ex capitán del Bayern, Philipp Lahm, como su elección más destacada del Allianz Arena, señalando específicamente la perfecta transición de Lahm a un papel en el centro del campo bajo las órdenes de Guardiola. «En el Bayern de Múnich teníamos a Franck Ribéry, a Arjen Robben, pero voy a volver a mi posición», añadió. «Ver a un jugador como Philipp Lahm… era muy consistente como lateral. Cuando jugaba en el centro, me decía: “¡Este tipo siempre juega en el centro, no era lateral!”. Me sorprendió mucho».
El héroe olvidado de Anfield: enamórate de Bobby Firmino
La ausencia más sorprendente en la lista de Thiago fue la de Mohamed Salah. A pesar de las hazañas del egipcio en Anfield, el español prefirió destacar a Roberto Firmino, el “motor” del Liverpool de Jürgen Klopp. “Bobby Firmino… me encantaba ese jugador. Ponía su talento al servicio del equipo y era muy bueno con el balón”, admitió.
Al explicar su elección, Thiago elogió la ética de trabajo y la habilidad técnica del delantero: «Bobby Firmino… Me encantaba ese jugador. Pone su talento al servicio del equipo y era muy bueno con el balón».
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Un repaso a una carrera brillante entre grandes iconos.
Thiago se retiró al acabar la temporada 2023-24, tras cuatro años en el Liverpool, cerrando 15 años de carrera llenos de elegancia y títulos. Sus elecciones, que ignoran a Messi y Salah para destacar a Iniesta, Lahm y Firmino, muestran cómo un centrocampista técnico valora el juego colectivo sobre las estadísticas individuales. Con cuatro Ligas, dos Champions y siete Bundesligas, siempre jugó al lado de grandes talentos. Dejar de lado a Messi y Salah para elegir a Iniesta, Lahm y Firmino muestra su preferencia por quienes priorizan el colectivo.